Michael Andretti hekelt de manier waarop Europese Formule 1-teams naar Amerikaanse coureurs kijken. Volgens de potentiële nieuwe teameigenaar van Alfa Romeo krijgen Amerikaanse coureurs alleen een kans als zij voor een echt Amerikaans team rijden.

De naam Andretti valt de laatste tijd regelmatig in de paddock nu de Amerikaan mogelijk geïnteresseerd zou zijn in de overname van een Formule 1-team. Michael Andretti heeft al veel teams in allerlei takken van autosport, maar de koningsklasse van de autosport ontbreekt nog. Andretti, die zelf actief was als IndyCar-coureur en zichzelf ook voor korte tijd Formule 1-coureur mocht noemen, zou daarbij al in gesprek zijn met de eigenaren van Alfa Romeo.

Andretti heeft in ieder geval één duidelijk doel voor ogen, mocht het zover komen: er moet een Amerikaanse coureur naar de Formule 1. Een van de namen die al rondgaat, is Colton Herta. De 21-jarige Amerikaan was een van de smaakmakers van het afgelopen IndyCar-seizoen en zou dan op poleposition staan, al beschikt hij nog niet over het aantal benodigde punten voor de superlicentie die vereist is om in de Formule 1 te mogen rijden.

“Liberty Media zit heel erg achter de Amerikaanse markt aan en om een echt Amerikaans team te hebben zou echt iets groots zijn”, zegt Andretti tegen Indianapolis Star. Met Haas is er al een Amerikaans team in de Formule 1 actief, al is dat volgens Andretti niet meer zo Amerikaans nu Uralkali de hoofdsponsor van het team is. Dat bedrijf is voor een groot deel in handen van de vader van Nikita Mazepin, die voor het team rijdt. “Het voelt voor mij nogal Russisch aan”, lacht Andretti. Hij vervolgt: “En als we dat gaan doen, dan zouden we eraan werken om een Amerikaanse coureur mee te nemen. Dat zou echt belangrijk zijn.”

“We hebben veel talent in de Verenigde Staten en het is belachelijk hoe Europeanen naar zichzelf kijken alsof ze helemaal hier staan”, voegt Andretti toe, die met zijn hand boven zijn hoofd beweegt en vervolgens met zijn andere hand een stuk lager zit om zijn woorden nog maar eens wat te benadrukken. “Amerikaanse coureurs zullen daar nooit eerlijk behandeld worden tenzij het met iemand als wij is”, aldus de Amerikaan.