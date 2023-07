Michael Andretti heeft zich milder opgesteld na zijn harde woorden richting de Formule 1 eerder dit jaar. De Amerikaan erkent nu dat hij misschien wat te kritisch was op dat moment en neemt zijn woorden terug.

Andretti probeert al langere tijd een team in de Formule 1 te krijgen, maar ondervindt de nodige weerstand daartegen. Ondanks steun vanuit de FIA en voorzitter Mohammed Ben Sulayem, blokkeren de huidige F1-teams grotendeels nog de toetreding van Andretti. Een van de voornaamste oorzaken daarvoor zou zijn dat met de komst van een elfde team het prijzengeld te veel vermindert. Er wordt dus een flink bedrag aan instapkosten gevraagd.

Dat zette begin dit jaar nogal wat kwaad bloed bij Andretti. De Amerikaan klaagde dat de teams te hebberig zijn en dat ze niet gericht zijn op het laten groeien van de sport. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en zijn de gemoederen wat bedaard. “Ik had waarschijnlijk niet het woord ‘hebberig’ moeten gebruiken”, erkent Andretti tegen Speedweek. “Uiteindelijk denkt iedereen natuurlijk vooral aan zichzelf. In hun schoenen zou ik waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan.”

Zelf snapt Andretti ook wel dat de financiële kant natuurlijk erg belangrijk is in de Formule 1. “Ik neem de teams niets kwalijk. Ze denken vooral om zichzelf, want dat is de enige manier om competitief te blijven. Het is een erg, erg dure sport en iedereen is ontzettend toegewijd. Ze moeten zichzelf beschermen en dat snap ik ook wel. Maar uiteindelijk maken zij niet de keuze. Die beslissing ligt toch bij de FIA en bij FOM.”

LEES OOK: Interview: wie zijn de LKY SUNZ, die het nieuwe team in F1 hopen te worden?

Eerste beslissing wordt in juli verwacht

Naar verwachting zal in de komende paar dagen een eerste moment zijn dat de FIA zich buigt over de nieuwe aanmeldingen. Naast Andretti hebben ook Carlin, Formula Equal, Hitech en LKY SUNZ zich aangemeld voor een plekje op de grid. Dat is naast Audi, dat zich een weg naar binnen heeft gekocht bij Sauber (het huidige Alfa Romeo). Sommige critici – waaronder Toto Wolff – hebben gesuggereerd dat Andretti beter een soortgelijke aanpak kan volgen in plaats van een volledig nieuw team op de baan zetten.

“Dat hebben we ook geprobeerd, maar niemand wil momenteel een bod accepteren”, verklaart Andretti. “We zijn naar elk team gegaan, en niemand wil verkopen. Ze zijn niet eens geïnteresseerd in een gesprek. Dus dat wordt hem niet. We zullen nu vooral moeten afwachten wat de FIA doet. Ik denk dat wij alles met ons meebrengen om competitief te zijn en een goede toevoeging aan de sport te zijn.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt nu in de winkel! Uiteraard kun je het magazine ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met verder in deze editie onder andere:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland