Michael Andretti stelt dat hij in McLaren-CEO Zak Brown en Alpine ’twee zeer goede bondgenoten’ heeft. De Amerikaan probeert tot de Formule 1 toe te treden met zijn eigen team, in samenwerking met General Motors, maar naar verluidt is ‘een grote meerderheid’ tegen de komst.

Andretti en General Motors slaan de handen ineen om met een ‘echt Amerikaans team’ deel te nemen aan de Formule 1. De plannen van de twee partijen zijn verwelkomd door de FIA, al klonk het vanuit de Formule 1 zelf minder enthousiast.

Naar verluidt is een grote meerderheid tegen de komst van Andretti en Cadillac, aangezien het prijzengeld dan over meer teams verdeeld moet worden. Bovendien twijfelen de teams aan de oprechtheid van de samenwerking en vrezen zij dat Cadillac enkel aan boord is zodat er een grote naam op de auto kan staan.

Michael Andretti, CEO van Andretti Global, rekent echter op steun van zeker twee teams: Alpine en McLaren. “Zak wil alles doen wat hij kan om ons te helpen er te komen, dat wil Alpine ook”, zegt Andretti in gesprek met Forbes. “Zak Brown en Alpine zijn twee zeer goede bondgenoten. Zak is zeer behulpzaam geweest.”

Andretti is met name positief over zijn band met Brown, die hij omschrijft als een ‘geweldige vriend en bondgenoot’. “Hij geeft me advies en staat klaar om mij te helpen. We helpen elkaar”, doelt hij op het feit dat hij McLaren heeft ondersteund in het IndyCar-project. “Het is een vriendschap die beide kanten op werkt”, aldus de zoon van racelegende Mario Andretti.

Badge

Dat Andretti op steun van Alpine kan rekenen, is geen grote verrassing aangezien Andretti van plan zou zijn om Renault-motoren te gebruiken voor het Formule 1-team. Hij ontkent dat Cadillac enkel aan boord is gekomen om een badge op die motor te plakken. “Dat is een gerucht en dat is niet waar”, benadrukt hij.

“Cadillac zal sterk betrokken zijn bij de productie van de auto”, verzekert Andretti. “Als we in 2025 in de Formule 1 komen, dan zijn de nieuwe motorregels niet van kracht, dan moeten we met de huidige formule werken. Maar in 2026 kunnen we verschillende dingen doen met een andere motorleverancier. Het zou geen motor met een badge erop zijn, omdat er dan intellectueel eigendom van Cadillac in die motor zal zitten”, besluit de Amerikaan.