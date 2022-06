Racelegende Mario Andretti is niet te spreken over de houding van de huidige F1-teams ten opzichte van de aspiraties van de Andretti’s om de koningsklasse in te stappen. Met name Mercedes-teambaas Toto Wolff krijgt een flinke veeg uit de pan van de oud F1-kampioen. “Wat hij over ons zegt, is respectloos.”

Zoon Michael Andretti probeert met man en macht Liberty Media en de F1 ervan te overtuigen dat zijn renstal een toegevoegde waarde is voor de sport. Eén van de muren waar hij tegenaan loopt, heet Toto Wolff. De invloedrijke Mercedes-teambaas, ook eigenaar van een flink aandeel in het Mercedes-team, vreest een flinke waardevermindering voor alle teams: “Dat zou een 10 procent afname zijn voor iedereen.”

“Toto twijfelt openlijk aan onze financiële slagkracht, als we één-op-één praten doet hij dat op een andere manier dan in de pers. Ik vind de publieke kritiek respectloos”, laat Andretti sr. optekenen bij het Duitse Auto Motor und Sport. “Wij zijn veel langer actief in de autosport dan hij, ik heb respect voor zijn successen maar er is geen reden voor hem om op ons neer te kijken.”

De Andretti’s zeggen nog altijd op een prijskaartje te wachten, aan de voorwaarden is al voldaan. “We weten dat het rond de 200 miljoen dollar zal liggen, misschien willen ze meer. Ik vind het niet redelijk. Met Bernie Ecclestone zou het anders zijn gegaan, de teams hebben nu teveel van macht van Liberty gekregen.”

“En dan wordt ons gevraagd hoe we denken competitief te zijn. Laat dat maar aan ons over! We hebben alle kennis al in huis, we hoeven niet nieuwe krachten in te huren. We hebben betrouwbare partners aan de financiële kant die weten van de grootte van het project. We plannen dit al zo lang omdat het alles is wat we willen, maar we verdienen meer respect.”