Animatie Canal+ toont hoe halo Grosjeans leven redde bij horrorcrash Bahrein

Dat de halo naast het heroïsche optreden van het medische team en Grosjeans eigen snelle reactievermogen een belangrijke factor was in de goede afloop van zijn crash, was al langer bekend. In de door Canal+ vervaardigde animatie is echter voor het eerst goed te zien hoe de halo zijn levensreddende functie precies vervulde.

Wow. Incredible Canal Plus animation of @RGrosjean’s accident. Most accurate I’ve seen to date.

Have collected the animation clips into one video here (footage was placed amongst interview footage in the documentary).

