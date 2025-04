Andrea Kimi Antonelli brak tijdens de race op Suzuka het ene na het andere record. De Mercedes-coureur kwam mede door de pitstops van de uiteindelijke top-drie aan de leiding van de race te liggen. Met vier dagen verschil werd de Italiaan zo de jongste leider van een race ooit, en breekt hij het record van Max Verstappen. Antonelli liet het daar echter niet bij, en werd tijdens dezelfde Grand Prix de jongste coureur met de snelste raceronde op zijn naam.

Het had niet veel gescheeld of Andrea Kimi Antonelli had het record van Max Verstappen niet op zijn naam kunnen schrijven. De Nederlander was slechts vier dagen ouder dan Antonelli tijdens de race op Suzuka toen hij het record voor jongste raceleider ooit afpakte van Sebastian Vettel. Antonelli eindigde uiteindelijk als zesde in Japan, en pakte zo voor de derde keer op rij punten. De Italiaan evenaarde zo het volgende record: de Mercedes-coureur is de eerste rookie sinds Lewis Hamilton die in zijn eerste drie races de punten inrijdt. Bovendien is Antonelli de eerste tiener die dat voor elkaar krijgt.

LEES OOK: Helmut Marko: ‘Niemand anders dan Max had deze race kunnen winnen’

“Het voelde goed”, reageert de recordbreker na de race op het nieuws dat hij het record van Verstappen heeft verbroken. “Maar waar ik het meest blij om ben, is dat we een goed tempo hadden. Het voelde veel beter dan in China. Vooral op de harde band. Ik kon op die band echt consistent goede rondes rijden. Dat was een goed gevoel.”

‘Goed voor mijn zelfvertrouwen’

Het was voor Antonelli de eerste keer dat hij op Suzuka mocht racen, en de coureur had daardoor op vrijdag nog opstartproblemen. Tijdens de tweede vrije training reed de Mercedes-coureur de zestiende tijd. “Ik ben zeker veel blijer met hoe ik het weekend eindigde (dan begon, red.). Het was een moeilijke start, ook mentaal. Als je zover naar achteren start, is het mentaal moeilijk om die knop om te zetten. Ik was daardoor blij met hoe de kwalificatie ging, en vandaag kon ik weer een stap vooruit zetten. Dat werkt zeker goed voor mijn zelfvertrouwen.”

LEES OOK: Horner onder de indruk: ‘Verstappen foutloos, stewards ook’

Alsof Antonelli nog niet genoeg records heeft gebroken in Suzuka, zette de Italiaan ook nog even het record voor snelste ronde in een race op het Japanse circuit ooit neer. Met een tijd van 1.30,965 brak de opvolger van Hamilton het record van de zevenvoudig wereldkampioen uit 2019.

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.