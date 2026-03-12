Andrea Kimi Antonelli hoopt dat hij in de toekomst samen met Max Verstappen kan deelnemen aan een langeafstandsrace. Die wens is niet helemaal onrealistisch, aangezien de jonge Italiaan een achtergrond heeft in de GT-wereld. Daarnaast is Verstappen ook actief in die klasse met zijn eigen GT3-team dat rijdt in een Mercedes-auto. “Het zou echt waanzinnig zijn”, benadrukt Antonelli.

Er zijn al verschillende namen genoemd die mogelijk ooit met Max Verstappen in een endurancerace zouden kunnen rijden. De naam van Andrea Kimi Antonelli stond daar nog niet tussen, maar de Mercedes-coureur voegt zichzelf nu aan dat lijstje toe. Op dat lijstje staan onder andere Fernando Alonso en Nyck de Vries. “Ik zou dolgraag een langeafstandsrace met Max doen. Dat zou echt supercool zijn”, vertelt Antonelli aan de media in de paddock van Shanghai.

‘Passie’

Niet alleen Verstappen heeft interesse in de GT-klasse, want Antonelli heeft ook deze ambitie. “Het zou echt waanzinnig zijn. We hebben allebei een passie voor GT-auto’s en dat maakt het zo cool”, aldus de 19-jarige Italiaan. Die liefde voor de klasse komt niet uit de lucht vallen. Zijn vader – Marco Antonelli – runt namelijk een eigen GT-team. “Ik ga soms testen, als dat mogelijk is.”

Die droom speelt al langer bij de Mercedes-coureur. “Ik heb hier al vaker over nagedacht. We zouden een heel gaaf duo vormen. Ik zou het heel leuk vinden om in de toekomst met hem een endurancerace te rijden.” Dat Verstappen geniet van dit soort races blijkt uit zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring later dit jaar. “Dat wordt een heel mooi evenement en ik ga zeker kijken”, geeft Antonelli aan.

Net als Verstappen wil Antonelli klein beginnen. “Ik heb al gevraagd of ik een test op de Nordschleife kan rijden, want ik houd van dat circuit. Ik zou het waanzinnig vinden om ooit dat circuit te ervaren”, stelt de Italiaan. Om deel te kunnen nemen aan bepaalde langeafstandsraces is een speciale licentie nodig. Verstappen behaalde die zogenoemde A-licentie vorig jaar al, maar Antonelli beschikt daar nog niet over. Om die te behalen zal hij eerst meer testkilometers moeten maken en ervaring opdoen.

