Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli voelt toch steeds meer de druk die met de geruchten over zijn F1-toekomst gepaard gaat. De jonge Italiaan probeert wel om zoveel mogelijk te genieten van alle kansen die hij krijgt, en deelt hoe zijn eerste ervaring achter het stuur van een F1-bolide was.

Formule 2-coureur Antonelli kende een snelle stijging door de opleidingsklassen, en kroop direct na de Formula Regional in een F2-stoeltje. De jonge Italiaan moet nog achttien worden, maar wordt nu al gezien als de potentiële opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Antonelli geeft eerlijk toe dat daar wel een zekere druk bij komt kijken.

“Een zekere mate van zorg is er denk ik altijd wel, het vooruitzicht om niet te kunnen presteren maakt iedereen bang”, zegt Antonelli tegen Autosport. “Mijn benadering is om het te zien als een geweldige kans om te leren, te groeien en ook te genieten van het moment.”

LEES OOK: Rosberg adviseert coureur ‘van Verstappen-niveau’ Antonelli: ‘Zo kan hij zijn vertrouwen opbouwen’

De jonge coureur staat momenteel zevende in het F2-kampioenschap, maar heeft er vertrouwen in dat Mercedes zijn potentie ziet. “Ik ben heel rustig, als de kans (om in de F1 te debuteren, red.) zich voordeed, zou ik die met gretigheid grijpen en proberen er het beste van te maken”, aldus Antonelli. “De laatste tijd staat er wat druk op me met alle geruchten over volgend jaar, maar ik heb altijd geprobeerd om ervan te genieten.”

Antonelli steeds comfortabeler in F1-bolide

Eén van die kansen voor Antonelli kwam al vroeg in het seizoen, toen de Italiaan te horen kreeg dat hij in 2024 in een Formule 1-bolide van Mercedes mocht testen. “Tijdens de voorseizoenstest in Bahrein kreeg ik de data te horen en op dat moment zei ik tegen mezelf: ‘Nou, je gaat echt in een F1-auto rijden!’ Het was een heel speciaal moment, want er was een dag en een circuit, zwart op wit”, herinnert de Formule 2-coureur zich.

LEES OOK: Vowles sluit vervroegd debuut voor ‘indrukwekkende’ Antonelli niet uit

Inmiddels heeft Antonelli al meerdere keren in een Mercedes-bolide gezeten, en dat bevalt de jonge coureur wel. “Een F1-auto geeft je veel vertrouwen, en één moeilijkheid die ik tegenkwam was het vinden van de limiet. Elke keer als ik iets meer vraag, geeft de auto het me. Er komt een moment dat er niets meer uit te persen valt, dat zal de limiet zijn, maar het is een heel smal venster”, legt de Italiaan uit. “Hoe meer het vertrouwen in de auto groeit, hoe comfortabeler ik me voel.”

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!