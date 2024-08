Het Mercedes-stoeltje naast George Russell is nog één van de overgebleven lege stoeltjes voor 2025. Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli is nog altijd de favoriete kandidaat van teambaas Toto Wolff om in dat stoeltje plaats te nemen. Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg had echter een ander pad voor de jonge Italiaan uitgestippeld.

Antonelli kende al vroeg in zijn autosportcarrière succes, en ging van het winnen van het Formula Regional European Championship rechtstreeks naar de Formule 2. Daar staat de Italiaan momenteel op de zevende plaats in het klassement, ondanks twee overwinningen. Antonelli heeft daardoor wat moeite om een consistente goede indruk te maken, en Rosberg weet wel waaraan dat ligt.

“Op dit moment helpt het echt niemand”, zei de Sky F1-analist over de situatie van Antonelli, aldus PlanetF1. “Want ik denk dat Antonelli gewoon niet de auto heeft om te laten zien waartoe hij in staat is in de Formule 2. En we weten dat dat soms het geval is in de lagere categorieën. Je moet jezelf daar ook in de goede auto’s zien te krijgen en dat is een beetje zonde op dit moment.”

Rosberg heeft wel gelijk een oplossing voor dit probleem. “Het zou zeker helpen als de overstap naar iets als Williams mogelijk zou zijn voor hem, om echt te laten zien waartoe hij in staat is. Zo kan hij ook beginnen met het opbouwen van zijn vertrouwen in de richting van de mogelijke overstap naar Mercedes.”

De overstap van Carlos Sainz naar Williams in 2025 gooit wel roet in het eten voor Rosbergs idee. De Spanjaard maakte vorige week bekend dat hij een tweejarig contract bij de Britse renstal heeft getekend.

‘Verstappen-niveau’

De oud-Mercedes-coureur twijfelt er niet aan dat Antonelli uiteindelijk wel in de Formule 1 terechtkomt. De Duitser vergelijkt de jonge coureur nu al met een drievoudig wereldkampioen. “Kimi Antonelli racete in mijn kartteam toen hij nog een klein kind was”, zei Rosberg. “Hij is fenomenaal. Hij is van het niveau Max Verstappen. Het is echt ongelooflijk.”

