Andrea Kimi Antonelli staat met achttien jaar als jongste coureur op de huidige grid. De Mercedes-telg heeft daardoor buiten het circuit om met hele andere onverwachte uitdagingen te maken dan zijn oudere collega’s. Op de baan wordt Antonelli met zijn zware taak als opvolger van Lewis Hamilton geholpen door de ervaren race-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington.

Andrea Kimi Antonelli is met een respectievelijk vierde en achtste plaats tijdens de eerste twee Grands Prix van het jaar goed begonnen. De Mercedes-coureur is met zijn achttien jaar de jongste op de grid, iets wat soms wel eens voor onverwachte uitdagingen zorgt.

“Ik zit in het laatste jaar van mijn school, en heb daarom eindexamens”, legt Antonelli uit in The Fast and the Curious-podcast. “Ik probeer op dit moment een datum te vinden waarop ik mijn examens kan afleggen, maar dat is behoorlijk moeilijk.” De Italiaanse coureur staat aan de vooravond van een triple header, waardoor het er voorlopig niet op lijkt dat Antonelli kan gaan afstuderen.

‘Mijn moeder wil het graag’

Eerder gaf Antonelli’s teambaas Toto Wolff al aan zowel de jonge Italiaan als zijn teamgenoot George Russell voor de lange termijn bij Mercedes te willen houden. Ondanks deze baangarantie, wil Antonelli toch graag zijn middelbare school afmaken. “Het zou zonde zijn om in het laatste schooljaar te stoppen. Mijn moeder wil ook graag dat ik het afmaak, dus voor haar doe ik dat”, besluit de coureur.

Naast de onverwachte uitdagingen buiten het circuit, staat Antonelli ook nog altijd voor de zware taak om goed te presteren bij Mercedes. Gelukkig heeft de jonge coureur ervaren race-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington om hem daarbij te helpen. “Ik heb echt het geluk om hem aan mijn zijde te hebben, want hij heeft zoveel ervaring. Hij heeft met Michael Schumacher gewerkt, en jarenlang met Lewis Hamilton. We kunnen het goed vinden met elkaar, en ik weet dat hij me bij elke situatie kan helpen.”

