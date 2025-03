Andrea Kimi Antonelli begint steeds meer te wennen aan zijn nieuwe team Mercedes. De Italiaan staat dit jaar voor het eerst op de Formule 1-grid, en is gelijk in dienst van een topteam. Antonelli kijkt tevreden terug op zijn eerste kilometers in de W16 in Bahrein, maar vindt het wel gek dat de volgende ‘test’ al gelijk de openingsrace in Melbourne is.

Andrea Kimi Antonelli mocht in Bahrein zijn eerste echte kilometers in de 2025-bolide van Mercedes maken, en de Italiaan was tevreden met het verloop van de testdagen. De jongste coureur op de grid schoot gelijk goed uit de startblokken, en reed tijdens de eerste sessie in de woestijn tot dan toe de snelste tijd én de meeste rondes.

De jonge Mercedes-coureur voelt zich steeds meer thuis bij zijn nieuwe werkgever, al moet hij aan één ding nog wel wennen. “Ik denk dat ik nog steeds een beetje meer moet begrijpen van de auto en vooral ook van de banden”, aldus de 18-jarige debutant. “Vooral in die kwalificatieronde, het venster waarin ze werken is best moeilijk om goed te krijgen.”

Volgende stop: Melbourne

De rookie kijkt verder wel goed terug op zijn eerste drie testdagen als Mercedes-coureur. “Over het algemeen ben ik best tevreden”, vertelt Antonelli, ondanks dat de testdagen door onder meer een stroomstoring en regenval niet vlekkeloos verliepen. “Maar over het algemeen was het een positieve test en het voelt raar dat de volgende test de race van Melbourne is.” Over twee weken begint de Mercedes-coureur in Australië aan zijn eerste Grand Prix voor het Duitse team.

