Na Rush en Ford v Ferrari lijkt er een nieuwe high profile Hollywoodproductie over autosport in de maak te zijn, met Brad Pitt op poleposition voor de hoofdrol in een Formule 1-film en ook Lewis Hamilton die hierbij betrokken zou zijn.

Dat berichten de vakpublicaties Deadline en The Hollywood Reporter. Volgens eerstgenoemde publicatie komt het project, dat nog geen (werk)titel heeft, na een strijd om de rechten vermoedelijk bij Apple terecht. Brad Pitt is de naam die de kar moet trekken voor dit zogenaamde star vehicle, al zou ook zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton een rol spelen binnen de productie. Concurrent Netflix werkt overigens ook al een Formule 1-film.

Lees ook: Na Drive to Survive maakt Netflix nu ook film over Formule 1

Volgens Deadline is de hoofdrol in het project van Apple dus voor Pitt gereserveerd. Pitt (58-jaar inmiddels) zou een gepensioneerde coureur spelen die een comeback maakt om een jong talent te begeleiden en zelf voor zijn laatste kans op succes te gaan. Het plot klinkt zo akelig hetzelfde als dat van de niet bepaald geslaagde Indycar-film Driven uit 2001, met Sylvester Stallone in een soortgelijke rol.

Top Gun-DNA?

Wat daarentegen hoopgevend is, is de betrokkenheid van producent Jerry Bruckheimer. Hij maakte onder meer het straaljagerspektakel Top Gun en weet dus wel hoe je een geslaagde kaskraker neerzet. Joseph Kosinski, de regisseur van de voor 2022 geplande sequel Top Gun: Maverick, zou op de rol staan om de Formule 1-film te regisseren. Het script is van de hand van Ehren Kruger, die eerder horrorhit The Ring schreef, maar ook een reeks Transformers-films.

Welke rol Hamilton binnen de productie speelt, is nog niet bekend. De Brit heeft er nooit een geheim van gemaakt een Hollywooddroom te koesteren en heeft al een aantal credits. Zo speelde hij een gastrol in Zoolander 2 en leende zijn stem aan de animatiefilms Cars 2 en 3 en videogame Call of Duty: Infinite Warfare. Door tijdgebrek moest hij bedanken voor een rol in Top Gun: Maverick. Wel was hij een van de producenten van de documentaire The Game Changers.

Lees ook: Jolyon Palmer over Hamiltons boordradio: ‘Het was allemaal een beetje Hollywood’

Brad Pitt, met helm en al, was in 2016 de starter van de 24 Uur van Le Mans en werd in een tweezitter rondgereden. Foto: Getty Images.