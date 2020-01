Arthur Leclerc, broer van, opgenomen in Ferrari Driver Academy

Ferrari heeft twee nieuwe jonge coureurs toegevoegd aan de Ferrari Driver Academy. Eentje daarvan luistert naar een bekend naam: Leclerc. Arthur Leclerc is de jongere broer van Ferrari-coureur Charles. Naast Arthur Leclerc mag ook de 16-jarige Zweed Dino Beganovic de Ferrari Academy vervoegen.



Eerder deze week maakte Ferrari-teambaas Binotto nog de belofte vrouwen aan de Ferrari Driver Academy toe te willen voegen. Voorlopig komen er twee mannelijke coureurs bij het opleidingsprogramma: Arthur Leclerc en Dino Beganovic. Arthur Leclerc is de 20-jarige broer van Ferrari-coureur Charles. Charles Leclerc maakte zelf ooit deel uit van de Ferrari Academy.

Arthur Leclerc zal dit jaar uitkomen in de Formula Regional series. In 2018 kwam hij uit in het Franse Formule 4-kampioenschap, vorig jaar eindigde hij als vijfde in de Duitse ADAC Formule 4. Tijdens de Grand Prix van Duitsland won hij de F4-race voor de ogen van zijn broer.

Naast Leclerc krijgt op Dino Beganovic een plaats in de Ferrari Driver Academy. De 16-jarige Zweed maakt de overstap van karting naar eenzitters. Hij zal in 2020 aantreden in de Formule 4 voor het Prema Powerteam. Door de toevoeging van Leclerc en Beganovic telt de Ferrari Academy negen coureurs. Vijf daarvan – Mick Schumacher, Giuliano Alesi, Callum Ilott, Marcus Armstrong en F3-kampioen Robert Shwartzman – hebben in 2020 een stoeltje in de Formule 2.

