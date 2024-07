Het team van Aston Martin maakte een verslagen indruk tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Terwijl coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll niet aan punten komen, gebeurt er achter de schermen van alles om het team in de toekomst weer competitief te maken. Het aantrekken van meesterontwerper Adrian Newey heeft de hoogste prioriteit voor Aston Martin.

Grote baas Lawrence Stroll heeft in zijn eindeloze zoektocht naar meer competitiviteit al meerdere grote veranderingen op touw gezet. Bovenaan het wensenlijstje van de vermogende Canadees staat echter het aantrekken van Adrain Newey, de meesterontwerper die Red Bull al meerdere kampioenschappen heeft bezorgd. Newey neemt in 2025 afscheid van de Oostenrijkers – of hij daarna verdergaat bij een concurrerend team is nog niet bekend. Aan interesse in ieder geval geen gebrek; ook bij Ferrari en Alpine is de Britse aerodynamicagoeroe in trek.

Aston Martin is ook een serieuze optie voor Newey. De 65-jarige Brit zou onlangs een rondleiding hebben gekregen door de fabriek in Silverstone. Het gerenommeerde Formu1a.uno meldt dat Stroll hem inmiddels een gigantisch aanbod heeft gedaan – deze week zou de deadline zijn voor Newey, die snel moet laten weten of hij zich aan Aston Martin wil verbinden.

Groeiend Aston Martin

Ondertussen is de staf van de groene renstal al aardig uitgebreid. Het team versterkte zich onlangs met Mercedes-routinier Andy Cowell, die in oktober aan de slag gaat als CEO. Formu1a.uno meldde eerder dat Enrico Cardile, technisch directeur bij Ferrari, ook een job krijgt in Silverstone. Aston Martin wordt zodoende een aantrekkelijk project voor Adrian Newey, al komen er door de vele personeelswijzigingen ook interessante posities vrij bij andere topteams.

Zelf houdt Newey de lippen stijf op elkaar. Sky Sports vroeg hem onlangs naar zijn toekomstplannen; is de ingenieur op zoek naar een nieuw project of wordt het langzaamaan tijd voor pensioen? “Ik focus me nu op de RB17, het hypercar project van Red Bull”, reageerde hij. “Daarna wil ik even een pauze kunnen nemen. Het duidelijke doel is om dan aan het eind van het jaar te beslissen wat ik ga doen. Ik heb onlangs al een weekje vrij kunnen nemen – ik heb toen door het zuiden van Engeland getoerd in een oude Aston Martin DB6.” Een voorteken voor de toekomst? De tijd zal het leren.

