Kersvers Formule 2-kampioen Felipe Drugovich moet ‘geduld hebben’ als hij de Formule 1 wil bereiken, stelt Aston Martin-teambaas Mike Krack. Hij wijst daarbij naar Nyck de Vries als het perfecte voorbeeld dat geduld loont.

Drugovich schreef na een indrukwekkend seizoen – met nog één raceweekend te gaan – de Formule 2-titel op zijn naam. De 22-jarige Braziliaan wist dat het lastig zou worden om op de Formule 1-grid van 2023 te komen, maar kon uiteindelijk als reservecoureur aan de slag bij Aston Martin. Daar is hij bovendien de eerste coureur binnen het nieuwe Driver Development Programme.

Bij Aston Martin lijkt er echter op de korte termijn geen plek vrij te komen voor Drugovich. Het team heeft onlangs Fernando Alonso voor meerdere jaren vastgelegd en het lijkt onwaarschijnlijk dat Aston Martin, van teameigenaar Lawrence Stroll, Lance Stroll uit het team zal zetten.

Maar, zo benadrukt Aston Martin-teambaas Mike Krack, geduld kan lonen. Hij wijst dan ook naar Nyck de Vries als voorbeeld. De Nederlander kroonde zich in 2019 tot Formule 2-kampioen en na een flinke omweg staat hij volgend jaar fulltime op de grid met AlphaTauri.

“Het gaat om geduld”, zegt Krack. “Wat je vaak ziet is dat coureurs die niet in hun eerste jaar de Formule 3- of Formule 2-titel winnen, ergens naar de achtergrond verdwijnen. Dat is met name in het geval van Nyck geen eerlijk oordeel geweest”, stelt de Luxemburger.

Geduldige Drugovich

Krack geeft toe dat het Drugovich heeft overwogen voor 2023. “We waren behoorlijk onder de indruk van de volwassenheid die hij toonde. Hij hield zijn hoofd koel in de meeste races en was een van de weinige coureurs die niet verbonden was aan een opleidingsteam.”

Dat maakte zijn prestatie des te indrukwekkender, stelt Krack. “Hij ging zijn eigen gang en dat is vrij indrukwekkend. Om dan een van de niet zo beroemde teams,” doelt Krack op het Nederlandse MP Motorsport, “te kiezen in zijn derde jaar, toont zijn zelfvertrouwen aan.”

Nu gaat Drugovich dus aan de slag bij Aston Martin, al weet de Braziliaan zelf ook dat een Formule 1-zitje niet komt aanwaaien. “Felipe en zijn team zijn zeer professioneel. Zij begrijpen deze gang van zaken goed en hebben het benodigde geduld om Felipe in de Formule 1 te krijgen”, besluit Krack.