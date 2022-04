Teambaas Mike Krack heeft erkend dat de crashes in Melbourne misschien nog wel wat langer doordreunen bij Aston Martin en zelfs impact hebben op het ontwikkelingsprogramma.

Sebastian Vettel en teamgenoot Lance Stroll crashten in Melbourne allebei tijdens VT3, nadat Stroll in de eerste training al wat onderdelen was verloren. In de kwalificatie botste Stroll daarna ook nog eens met landgenoot Nicholas Latifi. Vettel eindigde de race vervolgens in de muur. Stroll reed een race eerder, in Saoedi-Arabië, buiten zijn schuld om ook al schade toen Alexander Albon tegen hem aan reed.

Het begint zodoende een aardige optelsom te worden voor Aston Martin, geeft teambaas Krack desgevraagd ook toe tegenover Motorsport Week. “Ik weet zeker dat je het aantal incidenten en de stukgereden voorvleugels en wielophangingen ook wel heb geteld”, verzucht hij. “Dan kan iedereen ook wel uitrekenen dat we nog wat nodig hebben voor we naar de volgende race in Imola gaan.”

“Het is dus een terechte vraag”, zegt Krack over de vraag of Aston Martin moet schipperen tussen reserveonderdelen maken of upgrades produceren. “Het is voor onszelf ook iets wat we bespreken: hebben we genoeg capaciteit om updates te ontwikkelen, of hebben we die capaciteit nodig om reserveonderdelen te maken?”, sluit Krack niet uit dat de crashes nog consequenties hebben.

