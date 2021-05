Volgens Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer kan het ontwerp van een buigzame achtervleugel op sommige circuits een halve seconde per rondje opleveren.

Het is een hot topic in de Formule 1 de laatste week: flexi-wings. Meerdere teams, onder wie Red Bull en Ferrari rijden dit seizoen rond met een buigzame achtervleugel. Het idee is dat de achtervleugel onder hoge snelheid op het rechte stuk naar achter buigt. Zo is de auto aerodynamischer, wat leidt tot een hogere topsnelheid. Op lagere snelheden in de bocht staat de achtervleugel rechtop en zorgt deze voor extra downforce.

Hoewel het ontwerp binnen de marges van wat toegestaan is lijkt te vallen, wil de FIA de vleugels vanaf de Grand Prix van Frankrijk extra streng controleren. Aerodynamische onderdelen mogen volgens de regelementen namelijk niet kunnen bewegen. Teams zoals McLaren, Mercedes en Aston Martin vinden die strengere controle echter te laat komen. “Om iets te ontwerpen dat precies de juiste hoeveelheid buigt en de test doorstaat, kost veel moeite”, wordt Szafnauer door Autosport geciteerd. “Maar iets stijfs ontwerpen kost helemaal geen moeite. Het kan heel, heel snel worden gedaan.”

Volgens de teambaas van Aston Martin kan de flexi-wing op sommige circuits tot wel 0.5 seconden schelen. “Het is erg afhankelijk”, zegt hij. “Er zijn banen waar het helemaal geen nut heeft. Maar er zijn ook banen waar het een halve seconde goedmaakt.” McLaren uitte eerder ook al zorgen over het uitstellen van betere tests, gezien een van de circuits waar de flexi-wing een groot verschil kan maken, het stratencircuit van Baku, over twee weken al op de kalender staat.

Baku is een goed voorbeeld van een langzaam, bochtig circuit waar je veel grip wil hebben. Op het lange rechte stuk is topsnelheid echter essentieel. Het flexi-wing ontwerp zou auto’s van beide kunnen verschaffen. Een oneerlijk voordeel naar de rest van het veld dus.

De flexi-wing zou volgens Szafnauer bovendien meer voordeel opleveren voor high rake teams. Die teams vangen vanwege de hogere staart van de auto meer wind dan de low rake auto’s. Szafnauer geeft echter wel aan dat de kritiek die hij had op de nieuwe regelementen die low rake teams meer hinderden dan de rest van het veld is verholpen. “Dat hoofdstuk hebben we afgesloten”, zegt hij. “We hebben goede gesprekken gehad en hebben geprobeerd te begrijpen hoe de beslissing tot stand is gekomen. Ik denk niet dat we er nog meer mee zullen doen.”