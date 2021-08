Aston Martin gaat definitief in beroep tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel. Het team ziet dus genoeg grond om in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards nadat zij niet genoeg brandstof uit de tank konden halen voor een controle.

Vettel kende een geweldige zondag. Hij profiteerde net als Esteban Ocon van de complete chaos in de eerste bocht bij de start en ook de fout van Lewis Hamilton om aan de herstart te verschijnen op de intermediates. Ocon en Vettel streden de gehele race om de zege, al kon de viervoudig wereldkampioen niet voorbij aan de Fransman, die zijn allereerste Formule 1-zege pakte. Vettel mocht voor de tweede keer dit seizoen de bokaal met nummer 2 opeisen.

Lees ook: Vettel grijpt nipt naast winst: ‘Waren iets sneller, maar Esteban maakte geen fouten’

Na de race kwam de Duitser echter onder een vergrootglas te liggen. In de uitloopronde parkeerde hij zijn groene Aston Martin op de baan, vermoedelijk vanwege een gebrek aan benzine.

Teams moeten na de race minstens 1 liter benzine kunnen afstaan aan de FIA voor een proef. Dat gebeurt willekeurig en de Aston Martin van Vettel was dus een van de auto’s waar die ene liter uit gehaald moest worden. Dat lukte echter niet. De FIA kon slechts 0,3 liter uit de brandstoftank halen en dus legde Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA, het voorval neer bij de stewards. Zij konden niks anders dan overgaan tot diskwalificatie van Vettel, al kon Aston Martin nog wel in beroep gaan.

Lees ook: Column Sirotkin: Over het foutje van Valtteri Bottas en de gevolgen voor rest van het veld

Van dat recht maakt het Britse team nu gebruik. Teambaas Otmar Szafnauer gaf al aan dat zijn team in beroep zou gaan, mits zij genoeg grond zagen voor dat beroep. Hij beweerde dat er volgens data in totaal 1,74 liter in de auto zat toen Vettel uitstapte. Dat zou genoeg zijn voor de willekeurige proef. Nu er 0,3 liter uit is zou er dus nog 1,4 liter in de tank moeten zitten, maar kan die door een probleem met de opvoerpomp niet eruit geperst worden.

“Er was en is geen enkele suggestie dat de Aston Martin van Vettel profiteerde van een prestatievoordeel van de vermeende overtreding van de regelgeving, of dat het opzettelijk was”, laat Aston Martin in een verklaring weten. “Aangezien uit de gegevens van het team bleek dat er na de race meer dan 1,0 liter brandstof in de auto zat – volgens de gegevens 1,74 liter – behield het team zich onmiddellijk het recht om in beroep te gaan en heeft het naast de beroepsprocedure ook een recht op herziening aangevraagd.” Het team zegt ‘significant nieuw bewijs’ met betrekking tot de diskwalificatie te hebben gevonden dat ‘niet aanwezig was’ op het moment dat de stewards het besluit namen.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je meer van Jan Lammers over de voorbereidingen in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix! FORMULE 1 nr. 10 ligt donderdag in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.