Aston Martin heeft ‘geen excuses’ als het niet binnen afzienbare tijd successen boekt in de Formule 1, stelt technisch directeur Eric Blandin. Binnen het team heerst het gevoel dat het met de AMR23 de goede kant opgaat, geeft Blandin aan.

Het is de droom van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll om van zijn team een kampioensteam te maken. Om daarin te slagen werkt het team hard aan de nieuwe fabriek in Silverstone, waar alle afdelingen op één campus ondergebracht worden.

Aston Martin heeft bovendien niet stilgezeten in de winter. Maar liefst 90 procent van de onderdelen van de AMR22 zouden anders zijn op de AMR23, geeft technisch directeur Eric Blandin aan. Binnen het team groeit het vertrouwen dat het de goede kant op gaat.

Lees ook: Alonso moet Aston Martin ‘naar hoger niveau tillen’: ‘Hij zal ons pushen’

“Het komt allemaal samen: de auto, de mensen, de middelen”, zegt Blandin. “Je kunt de energie voelen. Zelfs al krijgen we het dit jaar of volgend jaar niet voor elkaar, of als we geen stap vooruit zetten, dan zullen we daar uiteindelijk wel in slagen.”

“Er is een sterk gevoel, een geloof, dat we op de goede weg zijn”, vervolgt Blandin. “Het zal een paar jaar duren om kampioenschapskandidaten te worden, maar binnenkort hebben we alles wat we nodig hebben om succesvol te zijn”, aldus Blandin, die daarom ook weet dat er ‘geen excuses’ zullen zijn.

Lees ook: Aston Martin gooit het over een andere boeg: ’90 procent van AMR23 is anders dan AMR22′

Mocht Aston Martin niet die stap vooruit zetten met de AMR23, dan moet het team daar ‘eerlijk over zijn’ en ‘samen naar oplossingen zoeken’, benadrukt Blandin. “Eerst moeten we dan begrijpen waarom de auto niet presteert en waar de problemen zitten. Vervolgens moeten we op basis van wat we hebben geleerd de oplossingen voor de problemen vinden en implementeren. Er is niets dat we niet kunnen overwinnen. Als team kunnen we elke uitdaging aan”, besluit de technisch directeur.