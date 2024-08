Aston Martin beleefde in 2023 een droomstart, dankzij de meerdere podiumplekken van Fernando Alonso. Een jaar later is er echter nog maar weinig over van de goede vorm van de Britse renstal. Teambaas Mike Krack geeft toe dat hij op meer had gehoopt, ook al is zijn renstal niet het enige team dat kampt met problemen.

Het Britse team staat na veertien races vijfde in het constructeurskampioenschap, met 73 punten. “Als ik eerlijk ben tegen mezelf: we hadden meer verwacht”, neemt Krack de huidige stand van zaken door op de officiële Aston Martin-website. “We wisten dat we een beetje achterstand hadden op de auto’s voor ons en hoe moeilijk het is om dat gat te dichten. Het is ons nog niet gelukt en zolang dat niet lukt, kunnen we niet tevreden zijn.”

De teambaas denkt niet dat het aan het harde werk van het team zelf ligt. “De updates die we in Hongarije hebben meegenomen, werken”, is Krack enigszins opgelucht. Aston Martin nam namelijk niet altijd werkende updates mee tijdens de eerste seizoenshelft. “Onze update voorafgaand aan Hongarije leverde niet zoveel op als we hadden verwacht. Omdat deze laatste updates wel werken, heb ik het vertrouwen om te zeggen dat we de goede kant op gaan. We hebben een nieuwe aanpak gekozen voor de auto en boeken nu vooruitgang.”

‘Ook Ferrari en Red Bull worstelen’

Sinds 2022 rijden de teams in de Formule 1 rond met de huidige generatie grondeffectauto’s. Volgens Krack is het moeilijker om gelijk goedwerkende upgrades aan deze auto’s toe te voegen. “In het verleden werkten updates meestal meteen. Teleurstellingen waren zeldzaam. Nu, vooral omdat de vloeren nu zo dicht bij de grond zitten en zo instabiel zijn, is het niet vanzelfsprekend dat je upgrades monteert en dat ze meteen werken.”

Aston Martin is daarom ook niet het enige team dat moeite heeft met het vinden van performance. “Je ziet het overal in de paddock: wij, Ferrari, RB, Red Bull worstelen om performance toe te voegen. Andere teams, zoals McLaren en Mercedes, maken enorme stappen. Het is echt niet makkelijk om te begrijpen wat er aan de hand is.”

‘Twee coureurs van wereldklasse’

Krack is daarom dankbaar dat hij twee coureurs heeft die wel het beste uit de AMR24 kunnen halen. “Zowel Lance (Stroll, red.) als Fernando heeft dit seizoen uitstekend gereden in een auto die moeilijk te besturen was. We hebben twee coureurs van wereldklasse. We moeten ze alleen een betere auto geven”, concludeert de Aston Martin-teambaas.

