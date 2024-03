Het team van Aston Martin kende in 2023 een sterk begin van het Formule 1-seizoen, maar de ontwikkelingen van de AMR23 stagneerde al snel. De competitie schoot het team uit Silverstone gedurende het jaar voorbij. In het huidige seizoen heeft Aston Martin maatregelen genomen om te voorkomen dat het straks wéér achter de feiten aanloopt. Een “constante” ontwikkelingscurve is het devies.

Tijdens de tweede race in Saoedi-Arabië deed het team niet onder voor de directe competitie. Alles wijst erop dat Aston Martin het voorlopig moet opnemen tegen McLaren en Mercedes, andere topteams die zich nog niet direct kunnen meten met Ferrari en koplopers Red Bull. Om competitief te blijven en mogelijk het gat naar de voorhoede te dichten, legt het team de focus op een grondig ontwikkelingsproces voor een auto met een sterke basis.

“We zijn erg positief over de komende races”, zei teambaas Mike Krack na afloop van de race in Jeddah. “We hebben in Saoedi-Arabië al enkele updates geïntroduceerd en de komende weken zullen dat er alleen maar meer worden.” Krack weet dat de bovenste teams behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Na twee races is gebleken dat er meerdere kandidaten zijn die zich een plekje op het podium kunnen toe-eigenenen. “We willen niet te lang wachten, de auto moet constant in ontwikkeling blijven. We hebben vorig jaar moeilijke, maar hele belangrijke lessen geleerd.”

Fernando Alonso

Aston Martin-coureur Fernando Alonso neemt het voortouw in de strijd met de andere topteams. De coureur kwalificeerde in Jeddah op een knappe P4, maar viel in de race terug naar de de vijfde plek. Op eerste gezicht geen ramp, maar met de kennis dat Ferrari gemiddeld vier tienden per rondje sneller is, is er werk aan de winkel voor het team uit Silverstone. Uiteraard maakt het uitvallen van Lance Stroll ook een flinke deuk in het kampioenschap.

Op dit moment staat Aston Martin vijfde bij de constructeurs, met een redelijk gat naar McLaren (4) en Haas (6). Vorig jaar eindigde het team ook op de vijfde plek. Een reeks van podiums van Fernando Alonso in het begin van het seizoen vielen in het niet bij Mercedes en McLaren, die later in het seizoen op stoom kwamen. Als het aan Alonso ligt, blijft hij de competitite dit jaar een stapje voor. “We gaan een McLaren’tje doen“, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

