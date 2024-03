Fernando Alonso is dé veteraan van de Formule 1. De Spanjaard strijdt inmiddels met coureurs die half zo oud zijn als hij, maar dat maakt hem niet minder strijdlustig. Door zijn gretigheid verschijnt hij ook op de radar bij Mercedes, die vervanging zoeken voor topcoureur Lewis Hamilton. Maar hoe lang houdt Alonso het nog vol?

Aston Martin-teambaas Mike Krack werd na de eerste vrije training in Saoedi-Arabië gevraagd naar de toekomstplannen van ‘zijn’ Fernando Alonso. Hoe lang kan de inmiddels 42-jarige coureur nog in de sport blijven? “Alonso heeft al meerdere keren aangegeven dat hij eerst zelf wil bedenken wat hij nog wil”, aldus Krack. “Hij is een coureur die niet zomaar mee wil doen in Formule 1, als hij rijdt wil hij competitief kunnen zijn.”

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. “Hij weet wat je allemaal moet opofferen om vooraan te kunnen rijden”, vervolgde de teambaas. “Daarom wachten we eerst af of hij wil blijven. Als dat zo is willen we er alles aan doen om hem bij ons te houden.”



Of Fernando Alonso daadwerkelijk bij Aston Martin blijft is nog maar de vraag. De tweevoudig wereldkampioen is ook bij de concurrentie populair, bij Mercedes in het bijzonder. Het team van Toto Wolff moet naarstig op zoek naar vervanging voor Lewis Hamilton, nu deze volgend jaar naar Ferrari vertrekt. Ook als Mercedes voor jong talent kiest – de veelbelovende Kimi Antonelli bijvoorbeeld – kan Alonso een goede kandidaat zijn om het Mercedes-stoeltje tijdelijk te vullen.

