Mercedes moet vanaf 2025 een nieuwe coureur in het stoeltje van Hamilton zetten. Fernando Alonso, met recht een veteraan van de Formule 1, zou prominent op de lijst met mogelijke vervangers staan. De inmiddels 42-jarige Spanjaard laat regelmatig zien dat hij het racen nog altijd niet verleerd is. Mercedes heeft ongetwijfeld een grote vijver om uit te vissen, maar Fernando Alonso zou hoe dan ook een kanshebber zijn.

Lewis Hamilton maakte begin februari bekend dat hij in 2025 naar Ferrari vertrekt. Mercedes wacht de zware taak om een vervanger te vinden voor hun 7-voudig wereldkampioen. Inmiddels zijn er genoeg namen genoemd, van jonge talenten tot doorgewinterde routiniers. Fernando Alonso behoort absoluut tot die laatste categorie, maar is daarom wel een van de grootste kanshebbers op een plekje bij Mercedes.

Ook in de media is de Spanjaard een van de favorieten. F1-journalist Andrew Benson zei eerder in de F1: Chequered Flag Podcast van de BBC dat Mercedes serieus overweegt om de ‘sensationele’ Alonso te tekenen. Met de 2-voudig wereldkampioen haalt de renstal niet alleen kennis en vaardigheden in huis, maar vooral een ongelofelijke berg ervaring.

Veteraan van de sport

Fernando Alonso begon in 2001 als rookie bij Minardi. Even voor de duidelijkheid, McLaren-coureur Oscar Piastri moest toen nog geboren worden! Inmiddels is het CV van Alonso langer dan Spa-Francorchamps en heeft de coureur twee keer voor Renault gereden, twee keer voor McLaren, een keer voor Ferrari, een keer voor Alpine en een keer voor Aston Martin. In 2005 en 2006 werden zijn inspanningen bekroond met WK-titels.

Bij Aston Martin liet de oude rot meermaals zien wat hij nog in huis heeft. Teamgenoot Lance Stroll, die in dezelfde AMR23 reed, was daar vaak de dupe van. Of Mercedes inderdaad voor de ervaring van Fernando Alonso zal kiezen, is nog maar de vraag.

