Aston Martin kijkt naar mogelijkheden om zijn livery aan te passen, aangezien deze op tv soms niet makkelijk te onderscheiden is van de zwarte Mercedes. Een terugkeer naar een opvallende roze livery, zoals het team had toen het nog Racing Point heette, lijkt er niet in te zitten.

Al bij de testdagen in Bahrein begin dit jaar bleek het nogal een uitdaging te zijn om in sommige situaties de groene Aston Martin te onderscheiden van de zwarte Mercedes. Zeker als het zonnetje onder is en de schitteringen in de lak reflecteren kan de donkergroene bolide makkelijk verward worden met zijn concurrent.

Teambaas Otmar Szafnauer geeft toe dat de auto wel een aanpassing van de livery kan gebruiken om zo meer uit het beeld te springen op tv. Daarbij wil hij niet denken aan een heel andere kleur.

Lees ook: Red Bull verliest technisch kopstuk aan Aston Martin

“Groen staat ons wel”, stelt Szafnauer. “Het is een prachtige kleur als je deze in de zon ziet en ook als je hem in persoon ziet. Maar ik denk dat we moeten kijken naar de mogelijkheden om hem wat meer uit het beeld te laten springen, zonder dat we de groene kleur verliezen. Ik weet niet of we dat kunnen doen, maar het is een van die dingen waar we naar moeten kijken. We moeten ervoor zorgen dat de auto zich wat meer onderscheidt van de andere, donkere auto’s”, aldus Szafnauer.

Foto: BSR Agency

Roze livery voor Aston Martin?

Eerder gaf de CEO van BWT al aan dat ze weer terug zouden moeten keren naar een roze livery. “Aston Martin-baas Lawrence Stroll weet dat mijn hart bloedt”, vertelde Andreas Weissenbacher tegen Speedweek. “Als de Aston Martin roze zou zijn, dan had titelsponsor Cognizant ook meer plezier omdat de herkenningswaarde veel hoger ligt. Zakelijk gezien was het fout”, zo uitte hij zijn ongenoegen. “Historisch gezien is het British Racing Green zeker begrijpelijk voor velen, maar niet voor mij. De Aston Martin valt niet op, op tv.”

Lees ook: Aston Martin schrijft vacatures uit: ‘Zoeken mensen die op het hoogste niveau willen racen’

De groene bolide draagt wel wat roze met zich mee in de vorm van een vloeiende lijn over de auto, maar daar blijft het ook bij. Szafnauer voelt er helemaal niks voor om weer naar een opvallende roze livery over te stappen. “Met de naam Aston Martin, wat historisch gezien altijd groen was, laten we het team groeien. Ik zou dus denken dat het groen blijft. Ferrari is rood, Aston Martin is groen”, besluit Szafnauer.