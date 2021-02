Aston Martin maakt presentatiedatum F1-team en bolide bekend

Aston Martin zal op 3 maart zijn Formule 1-team en -auto voorstellen aan het publiek. Het Britse merk, dat na 61 jaar terugkeert in de F1, zal dat doen met virtueel live-evenement.

Met een online evenement zal Aston Martin op 3 maart zijn team en auto presenteren. Iedereen kan zich op de Aston Martin-website inschrijven om de presentatie te volgen. “Sebastian Vettel en Lance Stroll, eigenaar Lawrence Stroll en CEO en teambaas Otmar Szafnauer zullen allen hun rol spelen bij de lancering van de eerste Formule 1-auto van Aston Martin in meer dan 61 jaar”, zo meldt het team in een aankondiging.

Geen Racing Point meer op de grid en dus verdwijnt naar alle waarschijnlijk ook het kenmerkende roze. Omgedoopt tot Aston Martin wordt verwacht dat de Britse renstal kiest voor een donkergroene kleurstelling. Over de naam van de bolide is nog niets bekend. De nieuwe auto van Sebastian Vettel en Lance Stroll zal op 3 maart, een dag na de onthulling van Mercedes en Alpine, aan het publiek worden getoond. Twee dagen later is het de beurt aan Williams.

Be part of history. 03.03.21 💚#UnlockTheVault for the best seat in the house. #IAMF1 ➡️ https://t.co/vyPLT3aJCX pic.twitter.com/so5pzx1LFb — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 16, 2021

