Een woordvoerder van Aston Martin meldt dat Adrian Newey voorlopig niet aan de slag gaat in Silverstone. De afgelopen dagen werd er door verschillende bronnen gesuggereerd dat de sterontwerper van Red Bull een transfer zou maken – Lawrence Stroll zou Newey met een monstersalaris van 20 miljoen pond per jaar hebben kunnen overtuigen.

LEES OOK: Oud-kampioen spreekt van ‘omslagpunt’ voor Verstappen: ‘Kan niet lang meer goed gaan’

Crash.net sprak met een woordvoerder van Aston Martin over de geruchten rondom Adrian Newey. Sinds de 65-jarige Brit heeft aangekondigd dat hij Red Bull gaat verlaten, wordt hij aan meerdere rivaliserende teams gelinkt. Ferrari leek lange tijd de eindbestemming voor Newey te zijn, maar de laatste paar maanden leek het erop dat het team van Lawrence Stroll aan het langste eind zou trekken.

Echter, volgens Aston Martin is er nog geen sprake van een contract. “Adrian (Newey, red.) is in verband gebracht met meerdere teams,” aldus een woordvoerder. “Wij zijn ervan overtuigd dat hij van grote waarde is voor elk project waar hij zich bij aansluit. Hij is echter slechts één van de grote namen die worden gelinkt aan ons veelbelovende team – op dit moment hebben we niets aan te kondigen.”

LEES OOK: Fernando Alonso legt zich neer bij ‘pijnlijke’ race in Monza

‘Zijn slechts geruchten’

Ook Fernando Alonso is sceptisch over de geluiden rondom Newey. Tijdens het raceweekend in Italië toonde hij zich onverschillig over een mogelijke transfer. “Het zijn nog steeds alleen maar geruchten,” aldus de Spaanse routinier. “Daarbij denk ik niet dat één man de boel hier kan omgooien. Het is belangrijker om ons te focussen op wat we nu produceren. We moeten begrijpen wat er wel en wat er niet goed gaat. Een goede voorbereiding voor 2025 is cruciaal.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!