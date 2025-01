Aston Martin ontkent dat het Max Verstappen met een contract van 1,2 miljard euro naar de Britse renstal wil lokken. Op donderdag werd door meerdere bronnen gemeld dat het Britse team naar verluidt al aan potentiële sponsoren had verteld dat de Nederlander naar Silverstone zou verhuizen. Aston Martin ontkent deze geruchten nu.

De geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Aston Martin deden in het verleden al vaker de ronde, maar kregen op donderdag een nieuwe lading. Het Britse The Daily Mail meldde dat Jefferson Slack, commercieel directeur bij Aston Martin, tegen verschillende potentiële sponsoren had verteld dat Verstappen het Britse team komt versterken. Een woordvoerder van Aston Martin ontkent nu deze geruchten.

Best betaalde atleet ooit

Volgens Aston Martin zelf zit er dus geen waarheid in de geruchten. Ook het daarbij genoemde astronomische bedrag van 1,2 miljard euro klopt naar verluidt niet. Verstappen verdient momenteel rond de 59 miljoen euro per jaar bij Red Bull. Alleen het salaris van Lewis Hamilton bij Ferrari, rond de 53 miljoen euro, komt daarbij in de buurt. Het genoemde bedrag van 1,2 miljard euro zou een loon van rond de 200 miljoen euro per jaar hebben betekend voor Verstappen.

De Nederlander zou zelfs met dit enorme salaris nog niet in de buurt zijn gekomen van de best betaalde atleet ter wereld. Dat record is in handen van voetballer Christiano Ronaldo, die in 2024 rond de 250 miljoen euro heeft verdiend.

