Aston Martin presenteert in februari nieuwe auto en kleurstelling

Het team van Aston Martin, in 2020 nog bekend als Racing Point, presenteert in februari de nieuwe auto en kleurstelling. Een exacte datum is nog niet bekend.

Lees ook: Szafnauer: ‘Kunnen Aston Martin vanaf het begin trots maken’

Na een afwezigheid van 60 jaar als constructeur keert Aston Martin dit jaar terug in de Formule 1, mede door de Canadese zakenman en vader van Lance Stroll, Lawrence Stroll. Een consortium onder leiding van hem kocht in januari 2020 voor 182 miljoen aan aandelen en daarbij werd besloten dat Racing Point vanaf 2021 door het leven zou gaan als Aston Martin F1 team.

Lance Stroll rijdt dit jaar opnieuw voor het team uit Silverstone, maar krijgt in 2021 wel een andere teamgenoot. Sergio Pérez is zijn stoeltje kwijtgeraakt aan viervoudig wereldkampioen en oud Red Bull- en Ferrari-coureur Sebastian Vettel.

Lees ook: Lance Stroll baalt nog altijd flink van al die gemiste kansen in 2020