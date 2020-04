Aston Martin Racing heeft driejarenplan: ‘Winnen en podiumplaatsen zijn het doel’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer heeft een duidelijk doel voor ogen voor Aston Martin Racing, zoals Racing Point vanaf 2021 zal heten. Het hervormde team uit Silverstone moet in zijn derde jaar op het niveau van Mercedes, Ferrari en Red Bull opereren en strijden voor overwinningen en podiums. “Het is een driejarenplan, maar we zouden elk jaar beter moeten worden, we mogen nooit een stap achteruit zetten.”



Sinds de komst van Lawrence Stroll wordt in Silverstone hard gewerkt aan de weg naar de top. Er wordt een nieuwe fabriek gebouwd, die operationeel moet zijn vanaf 2021. Daarnaast wordt ook het personeelsbestand gestaag uitgebreid, allemaal met één doel: de aansluiting bij de top vinden.

Die investeringen brengen natuurlijk ook verwachtingen met zich mee. Otmar Szafnauer heeft daarom een driejarenplan opgesteld. Aan het einde van die periode moet Aston Martin Racing, de naam waaronder Racing Point vanaf 2021 verdergaat, zich kunnen meten met de huidige grote drie: Mercedes, Ferrari en Red Bull.

“Ons doel is ons om in die tijd aan de top te melden en op dat niveau competitief te zijn, om kans te maken op overwinningen en podiumplaatsen”, vertelt Szafnauer aan Formula 1. “Zelfs als we niet tot de top drie behoren, als de top drie bijvoorbeeld een ‘top vier’ of ‘top vijf’ wordt, en we daarbij zitten en we opereren op het niveau van de huidige top 3, dan is dat voor ons een succes.”



Racing Point/Aston Martin Racing, vorig jaar zevende in het constructeurskampioenschap, geeft zichzelf drie jaar de tijd om aan de weg naar de top te timmeren. “Het is waarschijnlijk een driejarenplan voor ons. De bouw van de fabriek duurt een paar jaar, net als het aannemen van de juiste mensen. Tijdens die overgangsfase zullen we niet meteen staan waar we willen staan”, legt Szafnauer uit. “Het gaat dus om een driejarenplan, maar we zouden elk jaar beter moeten worden, we mogen nooit een stap achteruit zetten.”

