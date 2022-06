Mike Krack, de teambaas van Aston Martin, zegt zich niet druk te maken om het onderzoek dat Red Bull zelf heeft ingesteld naar mogelijke datalekken die volgens dat team ten grondslag gelegen kunnen hebben aan ‘de groene Red Bull’ waarmee Aston Martin op de proppen is gekomen.

Dat verklaart Krack in interview met persbureau Reuters. Aston Martin kwam in Spanje ineens met een auto aanzetten die zoveel op Red Bulls RB18 leek, dat deze gelijk tot ‘groene Red Bull’ werd omgedoopt. Het deed de nodige wenkbrauwen fronsen, ook bij autosportbond FIA en Red Bull. Dit ook omdat een aantal personeelsleden afgelopen jaar de overstap van Red Bull naar Aston Martin heeft gemaakt.

De FIA besloot dan ook een onderzoek in te stellen, waarna het Aston Martin groen licht gaf voor ‘de groene Red Bull’. Het team heeft het kunstje misschien afgekeken bij Red Bull, maar dit dan wel binnen de daarvoor toegestane regels gedaan. Van spionagepraktijken of wat dan ook, is volgens de autosportbond geen sprake. Voor de goede orde: Aston Martin stelde zelf dat het concept al maanden in de maak was en dat het zelf ‘verrast’ was toen Red Bull (al tijdens de wintertests) met iets soortgelijks kwam.

Red Bull is ondertussen echter toch een intern onderzoek naar een mogelijk datalek begonnen. Teambazen Christian Horner en Helmut Marko bezigden ook al wel taal waaruit bleek dat ze not amused zijn door Aston Martins kopieergedrag, maar voor het onderzoek is Krack in elk geval niet bang. “Ik verwacht om eerlijk te zijn niet dat er iets uit komt”, verklaart hij.

“Wij concentreren ons sowieso liever op onszelf, en ik denk dat hun onderzoek ook nergens toe gaat leiden en ze zich op de kampioenschapsstrijd moeten richten. We maken ons bovendien ook geen zorgen, omdat we niks hebben gedaan wat niet mag”, aldus Krack.