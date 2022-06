Aston Martin-teambaas Mike Krack koestert nog altijd goede hoop dat de bijna 35-jarige Sebastian Vettel besluit zijn loopbaan te vervolgen en de viervoudig wereldkampioen ook volgend jaar weer voor het Britse team uitkomt.

Het contract tussen Vettel en Aston Martin loopt na dit seizoen af, en de Duitser heeft er geen geheim van gemaakt zijn toekomst af te laten hangen van hoe dit jaar verloopt. De coureur die eerder in zijn Formule 1-loopbaan 53 races won voor Toro Rosso, Red Bull en Ferrari, wil weer ‘succes proeven’. Aan zijn eerste seizoen met Aston Martin hield Vettel echter een beetje een bittere nasmaak over. Hoewel hij zich goed voelt bij het team, zijn de resultaten er nog niet. 2022 verloopt vooralsnog ook nog niet super.

Telefoon

Aan het Duitse RTL vertelt Krack ‘niet het gevoel te hebben’ dat Vettel het zat begint te worden. “De gesprekken die ik met Sebastian heb gehad, over technische zaken en hoe we de auto beter kunnen maken, zijn allemaal zeer positief.” Sterker nog: “Als je hem in debriefs meemaakt of over de telefoon hoort hoe hij zich opstelt – en dat heb je ook in Monaco gezien, waar hij een topprestatie leverde – dan komt hij op mij niet over als een coureur die er klaar mee is en niet meer wil racen.”

Natuurlijk, het is wel belangrijk Vettel te tonen dat Aston Martin de weg naar boven weet te vinden, dat het stappen zet, beseft Krack. Een deadline voor een beslissing over een eventueel vervolg met Vettel, wil hij echter niet stellen. “Ik heb het eerder gezegd: als je een coureur als Sebastian hebt, moet je proberen hem te behouden. Hij is enorm getalenteerd, zeer ervaren en een positief persoon.” Momenteel is het sowieso nog te vroeg voor beslissingen, zegt Krack, al stelt hij ‘zeer hoopvol’ te zijn dat Vettel blijft.

Schumacher?

Krack wordt door RTL ook nog gevraagd naar de geruchten dat Mick Schumacher in beeld zou zijn als Vettel-vervanger bij Aston Martin, maar wijst dat vooralsnog van de hand. “Daar is het echt te vroeg voor”, zegt hij over dat soort speculatie. “Voor ons is duidelijk dat we om te beginnen met Sebastian door willen gaan. Al het andere, zien we later wel.” Krack haalt ook nog aan dat Schumacher het momenteel ‘lastig’ lijkt te hebben bij Haas: “Al kennen wij de details niet goed genoeg om daarover te oordelen.”