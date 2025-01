Aston Martin voert een herstructurering door bij het senior management team. Dat maakt de renstal op vrijdag bekend. Andy Cowell wordt met onmiddellijke ingang de nieuwe teambaas, terwijl oud-teambaas Mike Krack de rol van Chief Trackside Officer krijgt.

Het Britse team hoopt met de reorganisatie een volgende step te zetten op weg naar het winnen van een kampioenschap. Cowell is nu zowel de CEO als de teambaas van Aston Martin, en het team hoopt zo voor meer transparantie binnen de renstal te zorgen.

Daarnaast zijn de afdelingen voor de Aerodynamica, Engineering en Performance van het team geëvolueerd tot afzonderlijke teams voor zowel op het circuit als op de AMR Technology Campus. Naast Krack krijgt ook Enrico Cardile een nieuwe functie. Hij wordt de nieuwe Chief Technical Officer, en zal de architectuur, het ontwerp en het bouwen van de auto’s overzien.

‘Een team dat het kampioenschap wint’

“Ik heb de afgelopen drie maanden besteed aan het begrijpen en beoordelen van onze prestaties en ik ben ongelooflijk onder de indruk van de toewijding, inzet en het harde werk van dit team”, reageert nieuwe teambaas Cowell in het persbericht.

De Brit durft daarom ook wel gelijk een doel te stellen voor de Britse renstal. “Met de voltooiing van de AMR Technology Campus en onze overgang in 2026 naar een volledig fabrieksteam, samen met onze strategische partners Honda en Aramco, zijn we op weg om een team te worden dat het kampioenschap wint. Deze organisatorische veranderingen zijn een natuurlijke evolutie van de meerjarenplannen die we hebben gepland en ik ben ongelooflijk enthousiast over de toekomst”, besluit Cowell.

