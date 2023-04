Audi verwacht al aan het einde van dit jaar de eerste tests te kunnen doen met de krachtbron voor de wagen waarmee het in 2026 de Formule 1 wil betreden.

Het Duitse automerk uit Ingolstadt kondigde vorig jaar aan dat het over drie jaar, bij de invoering van het nieuwe motorreglement, in de koningsklasse wil instappen. Voor het chassis neemt het daarvoor een groot belang in Sauber, maar de motor wordt volledig in eigen huis ontworpen en gebouwd.

Tijdens een presentatie op de autobeurs van Shanghai liet Oliver Hoffmann, de eindverantwoordelijke voor het technische deel van het project, weten dat alles volgens schema verloopt: “Het Audi Formule 1-project is de afgelopen maanden echt van de grond gekomen. In de huidige conceptfase leggen we de basis voor de aandrijflijn die we in 2026 in gebruik willen nemen.”

Lees ook: Officieel: Audi debuteert in 2026 in de Formule 1

Uitbreiding

Audi heeft speciaal voor de F1-ambities in Neuburg een complete nieuwe divisie opgericht, Audi Formula Racing geheten. Inmiddels werken daar al zo’n 260 specialisten, voornamelijk medewerkers die voorheen aan het WEC- en Formule E-programma van Audi werkten. Daarnaast willen de Duitsers ervaren krachten uit de Formule 1 zelf aantrekken. Audi verwacht tegen het einde van dit jaar zo’n 300 mensen in dienst te hebben.