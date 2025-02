Sebastian Vettel zou het afgelopen jaar interesse hebben getoond in een rentree in de Formule 1. Na een laatste stint bij Aston Martin nam de Duitse coureur in 2022 afscheid van de sport. Naar verluidt heeft hij aangeklopt bij zowel Sauber als Red Bull – een comeback lonkte. Beide teams zouden echter hebben geweigerd hem een contract aan te bieden.

Het doorgaans goed geïnformeerde F1-Insider meldt dat Sebastian Vettel een rentree overweegt. De viervoudig wereldkampioen zou ‘nog fit genoeg’ zijn om zich te meten met de beste coureurs ter wereld. Toegegeven, met zijn 37 jaar is hij een stuk jonger dan bijvoorbeeld Lewis Hamilton of Fernando Alonso, maar toch is de kans klein dat we Vettel ooit nog terugzien in de koningsklasse. De Duitse vedette zou vorig jaar hebben aangeklopt bij zowel Sauber als Red Bull, maar beide teams hebben hem afgewezen.

‘Zou zijn reputatie beschadigen’

Vettel zou begin vorig jaar hebben gesproken met Andreas Seidl, de toenmalige teambaas van Sauber. Met het oog op de overname door Audi in 2026 focuste het team zich echter op het aantrekken van Carlos Sainz. Laatstgenoemde had geen interesse en verbond zich uiteindelijk aan Williams. Zodoende koos Sauber voor Nico Hülkenberg, eveneens een ervaren coureur en bovendien een echte Duitser. Daarna ging de voorkeur uit naar Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto.

Red Bull zou destijds ook met Sebastian Vettel hebben gesproken. Omdat Sergio Pérez steevast verbleekte naast Max Verstappen, was het team duidelijk op zoek naar een vervanger. Vettel zou hebben gesolliciteerd naar een stoeltje, maar adviseur Helmut Marko behoedde hem voor een comeback. “Sebastian (Vettel, red.) had graag bij ons naast Max Verstappen gereden,” verklaarde hij tegenover F1-Insider. “Maar dat zou geen zin hebben gehad. Hij zou duidelijk verslagen worden, wat zijn reputatie alleen maar zou beschadigen. Dat kon ik niet toestaan.”

