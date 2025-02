Williams trok vrijdag het doek van de FW47, de nieuwe auto voor het seizoen 2025. In de handen van coureur Carlos Sainz debuteerde het nieuwste scheurijzer op het circuit van Silverstone. De bolide werd voor deze eerste testmeters afgeleverd in een unieke kleurstelling, mede mogelijk gemaakt door de nieuwe titelsponsor: techbedrijf Atlassian. Voor de definitieve livery moeten we nog even wachten tot het F1-75-evenement in Londen.

Tijdens een speciaal evenement op het circuit van Silverstone kregen fans een eerste indruk van de Williams FW47, de auto voor het nieuwe jubileumseizoen. Het team uit Grove koos voor een eenmalige blauw-zwarte kleurstelling, inclusief grote Atlassian-logo’s. Aan Carlos Sainz de eer om de nieuwe bolide voor het eerst de sporen te geven. “Het voelt allemaal goed, maar het is wel ijskoud,” grapte hij over de boordradio. Achteraf bevestigde de Spanjaard in gesprek met oud-kampioen en Williams-ambassadeur Jenson Button dat het team tevreden mag zijn.

‘Alles ging goed’

“Het ging prima,” lachte hij. “Een eerste rondje met een nieuwe auto is altijd spannend, maar alles ging goed. Ik heb een paar dingen gevoeld, maar met regenbanden op een droge baan is de feedback natuurlijk niet representatief.” Later op vrijdag worden er slicks op de FW47 gemonteerd en zullen zowel Carlos Sainz als Alex Albon in actie komen.

LEES OOK: Tipje van de sluier: McLaren deelt eerste beelden van MCL39

Williams is het tweede team dat de nieuwe auto heeft onthuld. Donderdag debuteerde de McLaren MCL39 al op het asfalt van Silverstone, eveneens in een unieke camouflage-livery. In de handen van coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werd de bolide voor het eerst aan de tand gevoeld. Volgende week zullen zowel Williams als McLaren de definitieve liveries voor het nieuwe seizoen onthullen tijdens het F1-75-evenement in Londen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.