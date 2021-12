Na jaren van speculatie en geruchten lijkt Audi eindelijk écht op de drempel van de Formule 1 te staan. Het Duitse automerk zou bereid zijn begin 2022 te bevestigen dat het de Formule 1 in 2026 wil betreden. Dat berichten RacingNews365 en RaceFans.

Volgens beide publicaties valt dat op te maken uit een brief die Audi-ceo Markus Duesmann aan autosportbond FIA en de Formule 1 heeft gestuurd. Audi, onderdeel van het Volkswagen-concern, zou daarin hebben aangegeven zich goed in de voor 2026 opgestelde motorformule te kunnen vinden.

Duidelijkheid over de nieuwe motorregels was een belangrijke voorwaarde voor Audi’s entree. Nu de Formule 1 achter de schermen akkoord is over het afschaffen van de zeer complexe en kostbare MGU-H, maar wel vasthoudt aan 1.6-liter V6-turbo’s met ‘meer elektrificatie’ én een budget cap voor motorontwikkeling invoert, is dat in elk geval duidelijk.

Audi zou, zo berichten RacingNews365 en RaceFans, zodoende ‘dicht bij een commitment’ zijn. Officieel moet het Audi-bestuur nog wel instemmen met het Formule 1-project. Of ook een ander merk uit de Volkswagen Group de stap maakt, zoals het vaak genoemde Porsche, is nog niet duidelijk.

Audi zou dus hoe dan ook pas in 2026, als de nieuwe motorformule wordt ingevoerd, de Formule 1 betreden. Of het dit met een compleet eigen team doet of ‘slechts’ met een motorprogramma, is nog niet bekend. Een motorprogramma lijkt hoe dan ook aan de basis te liggen van haar Formule 1-ambities.

