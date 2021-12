De Formule 1 zal vanaf 2026 met iets andere motoren rijden. De FIA heeft de hoofdlijnen voor de nieuwe motorregels al klaarstaan, waaronder het verdwijnen van de MGU-H, maar de details volgen in 2022.

De Formule 1 en de FIA zijn al een tijdje bezig over aanpassingen aan de motoren vanaf 2026. Zij hopen, door concessies te doen met de huidige teams, andere motorfabrikanten aan te kunnen trekken. Daarbij heeft de Formule 1 haar pijlen gericht op de Volkswagen Group, waar al jaren Audi en Porsche in verband worden gebracht met een deelname aan de Formule 1. Daar is nooit wat van gekomen, maar met de nieuwe regels zou het een stuk interessanter moeten worden voor die twee automerken om tot de Formule 1 te treden.

Die deelname zou een stap dichterbij moeten komen nu de Formule 1 akkoord is gegaan met de hoofdlijnen voor de nieuwe motoren, die vanaf 2026 gebruikt worden. Details zijn er nog niet, maar de FIA laat wel al weten dat de 1.6 liter V6 blijft. Een onderdeel van dat systeem, de MGU-H, verdwijnt. Dat is een complex systeem waarbij hete gassen worden omgezet in energie. Dat verlies wordt dan gecompenseerd door het elektrische vermogen van de MGU-K op te schroeven. Deze moet vanaf 2026 350 kW, zo’n 476 pk, gaan produceren. Dat is nu nog 120 kW.

Bovendien komt er een budgetplafond voor de krachtbron. Het is alleen nog niet bekend hoeveel de teams aan de motoren mogen uitgeven. De FIA streeft in ieder geval naar een ‘significante kostenreductie’ en wil het voor nieuwkomers mogelijk maken om de sport op een ‘competitief niveau’ te betreden. Begin 2022 worden de nieuwe motorregels ontwikkeld en bij het World Motor Sport Council ingediend.

