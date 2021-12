Hekkensluiter Haas heeft eindelijk een sessie als snelste afgesloten in 2021. Helaas voor het Amerikaanse team ging het om de laatste dag van de rookie- en bandentest in Abu Dhabi.

Robert Shwartzman nam daarop als rookie de honneurs waar voor Haas. De Rus was de enige rookie die op dag twee in actie kwam. De negen andere teams hadden op dag één van de Abu Dhabi-test al een rookie ingezet. Shwartzman was zodoende ook de enige die met een normale 2021-auto reed. De negen andere coureurs reden met een (oudere) auto die was aangepast voor de nieuwe 18-inch Pirelli-banden die in 2022 geïntroduceerd worden.

Shwartzman zette een 1:25.348 neer, waarmee hij sneller was dan Haas’ vaste coureur Nikita Mazepin afgelopen weekend in de kwalificatie was. Achter Shwartzman was McLarens Lando Norris de snelste man van de coureurs in aangepaste auto’s en met 2022-banden. Sebastian Vettel was derde overall, voor Mercedes-aanwinst George Russell. Ferrari’s Carlos Sainz was de meest productieve coureur met 151 ronden.

Na Sainz maakte Alfa Romeo’s Guanyu Zhou de meeste meters. Zhou kwam dinsdag al in actie met de normale Alfa Romeo van 2021 en nam woensdag het stokje over van teamgenoot Valtteri Bottas was betreft het bandentestwerk. Bij Red Bull was Sergio Pérez aan de beurt, Max Verstappen had de dinsdag al afgewerkt. Met de Abu Dhabi-test achter de rug, zit ook de laatste circuitactie erop voor 2021.

Positie Coureur Team Tijd 1 Robert Shwartzman Haas 1:25.348* 2 Lando Norris McLaren 1:25.809 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1:26.379 4 George Russell Mercedes 1:26.404 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:26.451 6 Carlos Sainz Ferrari 1:26.706 7 Fernando Alonso Alpine 1:26.940 8 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:27.850 9 Sergio Pérez Red Bull 1:27.991 10 Pietro Fittipaldi Haas 1:28.622

*: reguliere 2021-auto, de andere coureurs reden met speciale testauto’s.

