De Grand Prix van Monaco was het beste weekend van het seizoen voor Honda met uitstekende resultaten voor Red Bull en AlphaTauri behaalden goede resultaten. Maar in Bakoe staat de motorleverancier een geheel nieuwe uitdaging te wachten.

Voor het eerst in dertig jaar staat een Honda-aangedreven team bovenaan in het wereldkampioenschap. De overwinning van Max Verstappen in Monaco was alweer de tweede voor de motorleverancier dit seizoen. Met Red Bull als de favoriet in Bakoe, wacht Honda op nummer drie. Maar spannend zal men het in Japan zeker vinden, want het stratencircuit in Azerbeidzjan is een grote uitdaging voor iedere krachtbron.

Het rechte stuk van Bakoe is met 2.2 kilometer het langste rechte stuk op de Formule 1-kalender. Topsnelheden lopen hoog op, tot voorbij de 350 kilometer per uur. Het vraagt er veel van een krachtbron. De technische sectoren van het circuit hebben echter meer weg van Monaco. Balans in de afstelling van de motor is daarom essentieel om te winnen in Azerbeidzjan.

“Het is belangrijk om de juiste balans te vinden in de afstelling van de auto voor de lage snelheidsbochten en het lange rechte stuk”, zegt Toyoharu Tanabe, technisch directeur van Honda Racing. “De krachtbron moet goed werken in de lage snelheidsbochten. Energiebeheer is dan weer een belangrijke factor voor de lange acceleratie op het rechte stuk.”

Pierre Gasly, die in Monaco met P6 in de kwalificatie en race de twee beste resultaten van zijn seizoen binnenhaalde, kijkt uit naar een uitdagende GP in Bakoe. “Ik zou zeggen dat Bakoe een heel ongebruikelijk circuit is”, zegt de Fransman. “Je moet de auto een beetje anders afstellen.” Volgens Gasly koelen de remmen en banden veel af op het rechte stuk. Dat maakt het vinden van de juiste afstelling nog lastiger.

Vorig jaar ging de race in Bakoe niet door waardoor Honda moet werken met oude data. “We zullen onze instellingen baseren op de gegevens die we dit seizoen tot nu toe hebben verzameld, evenals van de 2019-editie van deze race”, aldus Tanabe. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere motorleveranciers. Het zal blijken of Honda de beproevingen van Bakoe doorstaat.