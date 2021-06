Er is een recht stuk van meer dan twee kilometer, op meer dan 75 procent van de baan wordt er vol gas gereden en de topsnelheden liggen rond de 340 kilometer per uur. Toch denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff dat zijn team het komend weekend net als in Monaco weleens moeilijk kan hebben op het stratencircuit van Bakoe.

Qua afstelling was Mercedes zoekende in de nauwe straten van Monaco, het maakte ook nog eens strategisch ongelukkige keuzes en had bovendien pech met de onwillende wielmoer van Valtteri Bottas. Hamilton scoorde uiteindelijk een zevende plek en verloor de leiding in de tussenstand aan racewinnaar Max Verstappen.

“Weekenden zoals die in Monaco maken je gretig om goed terug te komen. Niets is makkelijk in deze sport, daarom houden we zoveel van Formule 1”, schrijft Wolff in zijn vooruitblik. “Het is nou eenmaal zo dat als je niet 100 procent scherp bent, of in ieder geval dicht in de buurt daarvan, je verliest.”

In Brackley zat men in ieder geval niet bij de pakken neer na de mislukte exercitie in Monaco. “Ik zag maandagochtend dezelfde energie als destijds na de wintertest in Bahrein. Toen we hebben het weekend ook geanalyseerd, de harde vragen gesteld en cruciale lessen geleerd.” Toch vermoedt Wolff dus dat ook Baku de W12 minder goed gezind zal zijn.

“Het is dan wel een ander circuit dan Monaco maar ik denk dat het voor ons weer een verraderlijke kan zijn. Hij past niet goed bij de karakteristieken van onze auto. Red Bull zal weer sterk zijn maar ook Ferrari en McLaren hebben veel vooruitgang geboekt. We moeten de kansen die we krijgen op dit soort banen echt gaan maximaliseren, elk punt dat we kunnen pakken, moeten we pakken. Het wordt weer een uitdaging maar we zijn meer vastberaden dan ooit om terug te slaan.”

