Christian Horner legt uit waarom het ooit succesvolle huwelijk tussen Renault en Red Bull op de klippen liep. “We hebben alles geprobeerd.”

Ze wonnen vier wereldkampioenschappen achter elkaar, maar in 2018 kwam het tot een abrupte breuk. Renault en Red Bull kwamen terecht in een cyclus van verwijten over en weer. De krachtbronnen van Renault waren na de nieuwe motorregelementen van 2014 niet langer competitief. Red Bull koos voor een partnerschap met Honda. Teambaas Christian Horner geeft in de podcast High Performance een verklaring waarom de samenwerking werd beëindigd.

Volgens Horner had voormalig CEO van Renault, Carlos Gohsn, niet genoeg passie voor de sport. “Ik ben drie of vier keer naar Parijs gegaan voor een gesprek met Carlos Ghosn”, Vertelt hij. “Ik zei: ‘Als je in deze business zit, geef je veel geld uit. Maar je zou misschien een beetje meer, een beetje verstandiger kunnen besteden. Anders verspil je wat je nu uitgeeft, dan krijg je er niets voor terug’.”

“Maar zijn hart lag nooit in de Formule 1, het was gewoon een marketingding”, vervolgt Horner. “We hebben alles geprobeerd om Renault te pushen, om ze te motiveren competitiever te zijn. We waren in staat om races te winnen en om risico’s te nemen. Maar uiteindelijk konden we het nooit allemaal aan elkaar vastknopen.” Volgens Horner heeft Renault met de nieuwe CEO, Luca de Meo, wel een directeur in huis die het team vooruit kan helpen. Maar Red Bull had zich al aan een andere partij verbonden.

(Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Honda werd na 2017 gedumpt door McLaren, vanwege het gebrek aan goede resultaten. Toch werd de Japanse motorleverancier een jaar later een goede optie voor Red Bull. In 2018 maakte de renstal bekend Renault te vervangen en een risico te nemen met de Japanse fabrikant. “Honda stond op het punt de sport te verlaten. Maar we zagen dezelfde passie en hetzelfde verlangen”, aldus Horner. “En bovendien had Honda de middelen.”

Hoewel het partnerschap na dit jaar eindigt, is het een succesvolle samenwerking geweest. Met de krachtbron van Honda won Red Bull tot dusverre zeven Grands Prix. Dit jaar lijkt de auto competitief genoeg om de jarenlange hegemonie van Mercedes tot een einde te brengen. Een wereldtitel zou voor zowel Red Bull als Honda het perfecte afscheidscadeau zijn.