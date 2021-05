Red Bull en Helmut Marko beslissen pas in de zomerstop over de toekomst van Sergio Pérez. Het team uit Milton Keynes is na vijf races tevreden over de Mexicaan, maar wil ook wel verbetering zien. “Soms zit hij op het niveau van Max.”

Na vijf races voor Red Bull staat de teller van Sergio Pérez op 44 punten. Teamgenoot Max Verstappen leidt ondertussen het kampioenschap met 105 punten. Ondanks de enorme kloof is Red Bull voorlopig zeer tevrededen over de Mexicaan. In gesprek met Formel1.de vertelt Helmut Marko dat het team pas in de zomerstop zal nadenken over de toekomst van Pérez.

“Laten we beginnen met het positieve: zijn prestaties in de race. Die zijn erg goed, soms zit hij op het niveau van Max (Verstappen, red.). Dat bewees hij in Monte Carlo toen we voor de overcut kozen. Er waren toen drie of vier ronden waarin hij op heel oude banden de snelste ronden van iedereen reed. De racepace is er dus”, stelt Marko vast.

Toch zijn er ook verbeterpunten voor de Mexicaan. “Het vlak waarop hij nog tekort komt, is in de kwalificatie. Daar moeten we een verbetering zien.” Pérez wist voorlopig enkel in Imola voor Verstappen te kwalificeren. Gemiddeld is de coureur uit Guadalajara op zaterdag bijna een halve seconde trager dan zijn teamgenoot.

Voorlopig moet Pérez echter niet vrezen voor zijn stoeltje. Red Bull zal pas in de zomerstop beslissen over de toekomst van de Mexicaan, wiens contract aan het einde van 2021 ten einde is. “Daar denken we op zijn vroegst pas in de zomer over na”, aldus Marko over de toekomst van Pérez.

