Helmut Marko heeft er geen spijt van dat Red Bull Carlos Sainz in 2017 liet vertrekken bij Toro Rosso, ondanks dat er sinds de Spanjaard geen groot talent meer is doorgebroken.

In 2015 debuteerden Max Verstappen en Carlos Sainz samen in de Formule 1 met het juniorteam van Red Bull, Toro Rosso. Verstappen maakte een jaar later al de overstap naar Red Bull voor de befaamde Grand Prix van Spanje in 2016. Red Bull vroeg Carlos Sainz nog wat geduld op te brengen, maar na drie jaar was dat geduld op. In 2017 werd de Spanjaard ‘verhuurd’ aan Renault, maar een terugkeer zat er niet meer in.

Na Verstappen, maakten ook Pierre Gasly en Alexander Albon de overstap van Toro Rosso naar Red Bull. Beide coureurs konden echter niet aan de hoge verwachtingen voldoen. De Oostenrijkse renstal is daarom sinds het vertrek van Daniel Ricciardo in 2018 al opzoek naar een goede teamgenoot voor Verstappen. Had het team meer moeten doen om Sainz binnenboord te houden?

Helmut Marko vindt van niet. “Toen waren we heel sterk”, zegt de Red Bull-adviseur over het rijders-duo van Toro Rosso in 2015. “Maar in Max zagen we een betere coureur.” Red Bull wilde liever niet één van de twee hoeven kiezen, maar kon niet anders. “We wilden Sainz heel graag een contract aanbieden”, vertelt Marko aan Formel1.de. “Verstappen en Sainz gingen heel erg gelijk op, maar we konden hem niets anders bieden dan een plek bij Toro Rosso.”

Sainz vond dat hij niet genoeg vooruitgang boekte in zijn carrière en koos in 2017 voor een avontuur bij Renault. “Eerste hebben we hem uitgeleend, maar daarna is het contract volledig opgezegd”, aldus Marko. “We wilden zijn toekomst niet in de weg staan.”

Na Renault volgde een succesvolle tijd bij McLaren. En in Monaco veroverde Sainz zijn eerste podium voor zijn nieuwste team, Ferrari. De opleving van de oud-teamgenoot van Verstappen is verdienstelijk. Toch is er geen reden voor Marko om zich achter zijn oren te krabben: “De resultaten van Verstappen sinds dien hebben onze beslissing meer dan gerechtvaardigd.”