Vrienden, oud-teamgenoten bij McLaren en misschien ooit rivalen voor de titel. Carlos Sainz ziet zichzelf en zijn maatje Lando Norris wel vechten voor het wereldkampioenschap. “Maar ook een heleboel andere coureurs.”

Sainz en Norris stonden in Monaco voor het eerst samen op het podium. De oud-teamgenoten bij McLaren zijn goede vrienden. Beiden zijn ook onderdeel van een groep coureurs die wordt bestempeld als de volgende generatie sterren van de Formule 1. Volgens Sainz kan Norris zelfs wereldkampioen worden.

“Er is een hele club aan coureurs die allemaal op hetzelfde niveau zitten”, zegt Sainz. “En ik zou lando daar wel onder scharen.” Volgens de Spanjaard zitten er meer potentiële wereldkampioenen in de Formule 1. “Een heleboel andere coureurs ook. Ze hebben gewoon de juiste auto nodig om de titel te pakken.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Het niveau van de coureurs in Formule 1 is volgens Sainz zo hoog, dat het meer om het team draait dan waar je als coureur toe in staat bent. De renstal van Norris, McLaren, is al een aantal jaar zijn status als topteam kwijt. De laatste overwinning dateert alweer uit 2012, toen Jenson Button won in Brazilië. “Maar ik denk dat Lando de potentie heeft om races te winnen en McLaren weer naar de top te brengen”, zegt Sainz.

In Azerbeidzjan zijn de kansen van Norris in ieder geval aanzienlijk, denkt Sainz. “Een raket op het rechte stuk”, noemt hij de auto van Norris. Sainz’ nieuwe team Ferrari lijkt zelf juist moeite te hebben met de topsnelheid, maar maakt veel goed in technische sectoren van het circuit. De McLaren kan beide. “De auto was vorig jaar zeker niet slecht in Monza en niet in Monaco. Dus misschien zet ik mijn geld wel in op jou”, zegt Sainz tegen Norris. “We zullen zien of ik gelijk krijg.”