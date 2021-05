Lando Norris baalt dat fans wereldwijd speculeren over de intentie van Norris, toen hij tijdens de race in Monaco zijn hand omhoog stak bij het passeren van zijn teamgenoot bij McLaren, Daniel Ricciardo, die een blauwe vlag te zien kreeg.

Norris had een goed weekend in Monaco. De Brit finishte derde en legde daarmee ook beslag op P3 in het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot Ricciardo zat minder goed in zijn vel in de McLaren. Ricciardo kwam als twaalfde over de eindstreep en werd tijdens de race zelfs op een ronde gezet door Norris.

Lees ook: Norris moet trofee inleveren bij McLaren: ‘Maar ik houd de doos wel’

Toen Norris zijn Australische teamgenoot passeerde, stak hij zijn hand even uit de cockpit. Fans over de hele wereld speculeerden dat Norris Ricciardo daarmee wilde treiteren. “Absolute onzin”, zegt Norris zelf. “Ik steek altijd mijn hand op als iemand mij voorbij laat met blauwe vlaggen.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Het is volgens Norris een simpele manier om ‘dankjewel’ te zeggen. “Ik deed het echt bij iedereen. Mazepin, Schumacher, Danny…”, zegt hij. “Wie ik ook inhaal omdat ze voor me aan de kant gaan. Ik steek mijn hand op en zeg dankjewel.” Norris wil de fans erop wijzen dat ze dat hadden kunnen zien als ze goed hadden gekeken. “Dus merk het niet alleen op als ik Ricciardo voorbij ga en denk niet dat ik iets fout doe.”

Lees ook: Ricciardo op een ronde gezet door Norris: ‘Weekend om snel te vergeten’

McLaren legde Norris een week geleden voor meerdere jaren vast met een nieuw contract. Het Britse talent is blij met zijn contractverlenging, maar baalt van de negatieve speculatie. “Ik zie zoveel fans absolute onzin verzinnen”, zegt Norris. “Ik wil hier graag een punt van maken, want ik zie zoveel verzonnen verhalen de wereld in komen.”