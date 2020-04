Barrichello benoemt oorzaak terugval Williams: ‘Gebrek aan coureur die knopen doorhakt’

Rubens Barrichello zegt dat Williams’ keuze voor paydrivers de oorzaak is voor de terugval van het Britse team. Volgens de Braziliaan, die zijn carrière afsloot bij het team uit Grove, is het fout om geld te verdienen aan coureurs in plaats van ze te betalen. “Je ziet dat ze daarin foute keuzes hebben gemaakt.”

Rubens Barrichello zag zijn ex-team de afgelopen jaren veranderen van een team dat streed om podiumplaatsen naar het zwakste team op de grid. Volgens de Braziliaan bracht Williams zichzelf in (sportieve) problemen door voor paydrivers te kiezen. “Het ging de afgelopen tien jaar helaas vooral om geld”, vertelt Barrichello in de podcast Rusty’s Garage.

“In plaats van een coureur te betalen dachten ze dat het een goed idee was om net geld te innen, om zo te overleven. Je ziet dat ze daarin foute keuzes hebben gemaakt”, gaat hij verder. Barrichello voorspelt niet meteen beterschap voor zijn ex-team. Ondanks de hoog aangeschreven Russell en zijn nieuwe teamgenoot Latifi verwacht de Braziliaan dat Williams problemen zal blijven hebben.

Volgens Barrichello heeft een team minstens één ervaren coureur nodig, wat met een 22- en een 24-jarige coureur niet het geval is. “Jonge coureurs kunnen echt wel hard rijden”, beseft Barrichello. Maar snelheid alleen volstaat niet. “Als je door het gebrek aan testdagen geen coureur hebt die knopen doorhakt en zegt ‘nu we gaan links of rechts’ dan moet je afgaan op de data van de auto en die geeft je nooit het echte antwoord. Dat kan alleen een coureur”, besluit Barrichello.

