Claire Williams: ‘Dit jaar nog racen is cruciaal voor een team als Williams’

Claire Williams heeft toegegeven dat het voor een team als Williams cruciaal is dat er dit jaar nog racet wordt als het team wil overleven. Toch ziet de Britse de coronacrisis ook als een kans. “De grotere teams begrijpen wat ze moeten doen om ervoor te zorgen dat de kleinere teams overleven.”



Het coronavirus houdt de Formule 1 net als de rest van de wereld in haar greep. Wanneer er weer geracet kan worden blijft onduidelijk. Aangezien de races een aanzienlijk deel van de inkomsten inkomsten voor teams opleveren, groeit de bezorgdheid over de financiële zekerheid van verschillende teams. Claire Williams, teambaas van het gelijknamige team, deelt die bezorgdheid.

“Het is een ongelooflijk moeilijke situatie waarin de Formule 1 zich momenteel bevindt”, vertelt Willams aan Sky Sports. “Daarom zijn we, de teambazen, zoveel aan het vergaderen en overleggen, om er zeker van te zijn dat we hier ongedeerd uitkomen.”

Williams legt uit waarover er precies wordt vergaderd. “Een groot deel ervan gaat over wanneer we weer kunnen gaan racen. Vooral voor een team als het onze, een van de weinige echt onafhankelijke teams die er nog zijn, is dat heel belangrijk. Voor ons is racen eigenlijk van cruciaal belang dit jaar, maar”, zo benadrukt ze, “alleen als het veilig is om dat te doen.”

Ondanks de extra problemen die de coronacrisis met zich meebrengt ziet Williams ook opportuniteiten. “Ik denk dat dit een kans is. Deze omstandigheden brengt de Formule 1 samen. De grotere teams begrijpen wat ze moeten doen om ervoor te zorgen dat de kleinere teams overleven”, aldus Williams.

