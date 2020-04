Horner: ‘Klantenauto’s kunnen noodgreep zijn om kleine teams te helpen’

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat het gebruik van klantenauto’s een goede noodoplossing voor de korte termijn kan zijn om de kleine teams tegemoet te komen.

Dat stelt Horner in gesprek met Sky Sports F1, met de Formule 1 die momenteel nadenkt en in discussie is over mogelijkheden om kosten te besparen. De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn immers ook in de koningsklasse groot, en met name voor het voortbestaan van een aantal kleinere teams wordt gevreesd.

Een strenge budget cap is daarbij één van de maatregelen die wordt besproken, al zou er nogal wat verschil bestaan tussen wat de grote jongens (Mercedes, Ferrari, Red Bull) redelijk vinden, en de rest. Een alternatieve oplossing, zo stelt Horner echter, zou zijn om de renstallen die dat willen de ontwikkelingskosten uit handen te nemen door ze klantenauto’s van de topteams te laten kopen.

“Het is extreem, maar als we zover willen gaan, zou ik er geen problemen mee hebben om dit voor een periode van bijvoorbeeld één of twee seizoenen toe te staan”, vertelt Horner Sky Sports F1. “Je zegt dan tegen de kleine teams: ‘je bent nu gewoon alleen een raceteam, en na de seizoensfinale in Abu Dhabi verkopen we je onze auto voor het jaar erop’.”

Volgens Horner helpt dit kleinere teams niet alleen sportief vooruit, maar is het ook een manier om ‘de nadruk op kostenbesparing te leggen, in plaats van alleen op een budgetplafond’. Haas, Alfa Romeo, Alpha Tauri en Racing Point zullen hier vermoedelijk wel oren naar hebben, denkt Horner. Dan resteren Renault, McLaren en Williams. “Maar een oplossing bedenken die iedereen bevalt, is onmogelijk.”

