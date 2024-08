Oliver Bearman kijkt uit naar de komst van Lewis Hamilton naar Ferrari. De jonge coureur denkt dat zijn landgenoot een grote aanwinst voor Ferrari zal zijn, en kan niet wachten om van hem te leren. Bearman droomt er zelf ook van om ooit voor langere tijd in een Ferrari-stoeltje te mogen plaatsnemen.

Bearman maakte eerder dit jaar al zijn F1-debuut voor het team van Ferrari. De jonge Brit verving Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, en reed gelijk de punten in. Bearman is daarnaast ook onderdeel van de Ferrari Driver Academy. De coureur gaat in 2025 naar Haas, maar krijgt door de komst van Hamilton naar Ferrari ook zijn landgenoot als nieuwe collega.

“Ik denk dat hij veel ervaring meebrengt naar het team,” kijkt Bearman alvast vooruit, tegen Sky Sports F1. “Hij heeft zeven wereldkampioenschappen gewonnen, dat is iets wat niet veel mensen kunnen zeggen.” Hamilton heeft nog altijd samen met Michael Schumacher het record voor meest gewonnen kampioenschappen in handen.

Bearman legt meteen uit welke kwaliteiten de Brit precies meeneemt naar Maranello. “Hij brengt een goede mentaliteit mee naar het team, een winnaarsmentaliteit, maar zijn talent is natuurlijk onmiskenbaar”, concludeert de jonge coureur. “Ik hoop dat ik veel van hem zal leren en ik hoop dat Ferrari dat ook zal doen, want ik denk dat hij een grote aanwinst voor het team zal zijn.”

Kampioenschap

Hoewel Bearman pas aan het begin van zijn Formule 1-carrière staat, schreef de Brit al gelijk een stukje Ferrari-geschiedenis. De aanstaande Haas-coureur was namelijk de jongste coureur ooit die zijn F1-debuut bij de Scuderia mocht maken. De uit Chelmsford afkomstige coureur heeft daardoor ook gelijk grootse plannen.

“Natuurlijk wil ik wereldkampioenschappen winnen en om dat met Ferrari te doen is mijn droom”, vertelt Bearman. “Ze steunen me al sinds 2021. Ze hebben besloten om vertrouwen in me te hebben, en zelfs om me in Jeddah achter het stuur te zetten was een groot risico van Ferrari’s kant. Dus dat laat zien dat ze in me geloven.”

