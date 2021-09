Valtteri Bottas verruilt Mercedes na dit seizoen voor Alfa Romeo om plaats te maken voor George Russell, maar er is zeker geen sprake van een pijnlijke scheiding. De Fin is blij dat de beslissing met respect is genomen.

Dat verklaart Bottas op de website van Mercedes. Hij spreekt daarop een woord van dank uit aan teambaas Toto Wolff en het team voor ‘het respect waarmee deze beslissing is genomen’. De koele Fin heeft ook warme woorden voor teamgenoot Lewis Hamilton. “Het was een privilege – en sportief een enorme uitdaging – om met hem te werken.”

“Onze harmonieuze relatie heeft een grote rol gespeeld in de constructeurstitels die we hebben gewonnen”, denkt Bottas. Wat dat betreft is de koek ook nog niet op. “Onze grootste uitdaging ligt zelfs nog voor ons: proberen om voor de achtste keer constructeurskampioen te worden.”

Bottas gaat daar de laatste negen races van dit jaar ook alles aan doen, want: “Als ik straks terugkijk op mijn tijd bij Mercedes, wil ik kunnen zeggen dat ik alles eruit heb gehaald. Ik wil zorgen dat we onze tijd samen afsluiten als kampioenen.” Zijn missie, zegt Bottas, is dus duidelijk. “Tot en met de laatste ronde in Abu Dhabi alles geven.”

Bottas verlaat Mercedes na dit seizoen en vertrekt naar Alfa Romeo.